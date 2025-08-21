USD 1.7000
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Украине недостаточно статьи 5 Устава НАТО

Украина согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и признанием ряда территорий де-факто утраченными. При этом, как заявил в интервью газете La Repubblica советник главы Офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в будущем Киев будет пытаться вернуть утраченные территории дипломатическими и экономическими путями.

«Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из сценариев завершения войны - замораживание конфликта по линии фронта. Речь идет о территориях, де-факто занятых Россией. Так и останется, а потом предстоит большая работа через дипломатические и экономические рычаги воздействия, чтобы вернуть эти территории Украине. Но де-юре они остаются за Украиной», - сказал Подоляк.

По его словам, предлагаемое Италией использование 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне для обеспечения гарантий безопасности для Украины недостаточно для этого. «Украина должна иметь определенный альянс, пусть не НАТО, но альянс», - сказал Подоляк.

Пятая статья Устава НАТО закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на любого из 32 членов альянса считается нападением на всех.

