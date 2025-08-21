Трамп отходит от переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп намерен временно отойти от переговоров по российско-украинскому урегулированию, дав возможность российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому самим организовать двустороннюю встречу. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источник в администрации Трампа.
По информации собеседника издания, Трамп планирует занять «выжидательную позицию», чтобы посмотреть, возможно ли проведение подобной встречи.
19 августа американский лидер заявил, что все решения по урегулированию войны в Украине должны принимать Путин и Зеленский, так как США находятся слишком далеко от места боевых действий.