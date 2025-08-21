Трамп перешел на позицию Путина

О драматической фазе войны в Украине и перспективах переговоров между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным haqqin.az побеседовал с российским политологом, публицистом и общественным деятелем Фёдором Крашенинниковым.
- Какой Вы видите ситуацию после саммитов Трампа с Путиным на Аляске и европейскими лидерами в Белом доме?
- Очевидно, что после встречи на Аляске Трамп во многом перешёл на позицию Путина. Он отказался от идеи заключить перемирие до начала переговоров, предложенной Украиной и Евросоюзом, и, по сути, повторяет условия Путина: сразу подписать мирный договор без предварительной паузы. Такой договор предполагает признание новых границ, что крайне выгодно Москве и губительно для Киева.
Фактически Трамп навязывает Украине позицию: «давайте заканчивать, кому-то придётся уступить». При этом уступить должна именно Украина. Европа же проявляет крайнюю робость, поскольку у неё нет ресурсов, способных «продавить» позицию президента США.
Заключив такой договор, Украина лишается возможности вернуть в будущем свои территории. Международное право в подобных случаях не сработает: подписанный договор и признанные границы воспринимаются миром, как окончательные. Примеры из истории известны: после войны с СССР Финляндия потеряла Выборг и больше его уже не требовала, Германия отказалась от Восточной Пруссии и Кенисберга, и эти потери закрепились. То же самое ждёт и Украину. Особенно жёстко Трамп настаивает на Крыме. Он прямо говорит: «Крым России отдал Барак Обама, и обратно его уже не вернуть».
- Можно ли заморозить конфликт по сценарию Корейского полуострова или разделённой послевоенной Германии?
— Это невозможно. Южная и Северная Корея, ФРГ и ГДР были отдельными государствами. Путин же требует включения украинских территорий в состав России и их признания. В Конституции РФ эти земли уже «вписаны», как субъекты Российской Федерации. Это не предполагает создания отдельного образования, а значит, никакой «корейский сценарий» здесь неприменим.
Не подходит и «азербайджанский сценарий», о котором много говорят. Юридически Азербайджан никогда не признавал потерю Карабаха, и мировое сообщество также не признавало «Арцах» независимым государством. Украина же, если подпишет договор, фактически узаконит аннексию. В этом и кроется принципиальное отличие.
- Почему Трамп так торопится? Что ему мог предложить Путин?
- У Трампа несколько причин. Он хочет как можно скорее представить себя «миротворцем» и получить Нобелевскую премию мира. Ему нужно освободить повестку к выборам в Конгресс и предстоящим переговорам с Китаем. Кроме того, у него есть интерес к бизнесу с Путиным в Арктике.
Трамп мыслит, как бизнесмен. В его логике война в Украине – это сделка: продать, купить, договориться. Ему всё равно, сколько территорий потеряет Украина, сколько людей погибнет или сколько городов разрушено. Важен результат: «мир на бумаге», который можно предъявить избирателям. Для него нет ценности в правах человека и справедливости, он исходит из принципа силы: «сильный диктует условия, слабый соглашается».
- Но в таком случае, зачем Украине и Европе посредничество Трампа?
- Европа слишком зависима от США и НАТО, чтобы действовать самостоятельно. Если Трамп заблокирует работу НАТО, европейские государства останутся без защиты. Кроме того, внутри ЕС есть немало стран и политических сил, ориентирующихся на Трампа.
Что же касается Украины, то её главная проблема – не столько даже дефицит оружия, сколько живая сила. Мобилизация идёт уже три с половиной года, людские ресурсы на исходе. Россия же может в любой момент объявить мобилизацию и призвать сотни тысяч человек. Поэтому Киев вынужден учитывать американскую позицию.
- Может ли Путин согласиться на мир, не захватив все территории, указанные в российской Конституции?
- Теоретически да. Конституция фиксирует территории, но не границы. Путин может контролировать часть области, создать там оккупационные администрации и заявлять, что это и есть «российская территория».
- Есть ли шанс, что президент Зеленский согласится признать аннексию?
- По формуле Трампа другого выхода у него просто нет. Путин может «щедро» вернуть Киеву несколько районов, которые ему не нужны, но взамен потребует признания Крыма и других аннексированных земель. Для Зеленского это будет катастрофа: отказ от территорий подорвет государственность и нанесёт удар по его личный политической судьбе.
- Каков Ваш прогноз, если в ближайшее время переговоры Путина и Зеленского всё же состоятся?
- Зеленский может отказаться от пораженческого соглашения, но это приведёт к его конфликту с Трампом и Европой. Более того, внутри Украины могут начаться протесты: часть общества устала от войны, а потому поддержит позицию Вашингтона. Это создаст угрозу внутренней нестабильности, чего, собственно, и добивается Путин.
Словом, мы видим абсурдную ситуацию: Трамп и Европа будут уговаривать Зеленского на сделку, а в Киеве начнутся акции протеста против её подписания. В любом случае это обернётся кризисом.
При этом сама война продолжается: идут обстрелы, российские войска медленно, но, тем не менее, продвигаются, а Путин использует время для последовательного разрушения украинской инфраструктуры.