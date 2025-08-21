Трамп перешел на позицию Путина

О драматической фазе войны в Украине и перспективах переговоров между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным haqqin.az побеседовал с российским политологом, публицистом и общественным деятелем Фёдором Крашенинниковым.

- Какой Вы видите ситуацию после саммитов Трампа с Путиным на Аляске и европейскими лидерами в Белом доме?

- Очевидно, что после встречи на Аляске Трамп во многом перешёл на позицию Путина. Он отказался от идеи заключить перемирие до начала переговоров, предложенной Украиной и Евросоюзом, и, по сути, повторяет условия Путина: сразу подписать мирный договор без предварительной паузы. Такой договор предполагает признание новых границ, что крайне выгодно Москве и губительно для Киева.

Фактически Трамп навязывает Украине позицию: «давайте заканчивать, кому-то придётся уступить». При этом уступить должна именно Украина. Европа же проявляет крайнюю робость, поскольку у неё нет ресурсов, способных «продавить» позицию президента США.

Заключив такой договор, Украина лишается возможности вернуть в будущем свои территории. Международное право в подобных случаях не сработает: подписанный договор и признанные границы воспринимаются миром, как окончательные. Примеры из истории известны: после войны с СССР Финляндия потеряла Выборг и больше его уже не требовала, Германия отказалась от Восточной Пруссии и Кенисберга, и эти потери закрепились. То же самое ждёт и Украину. Особенно жёстко Трамп настаивает на Крыме. Он прямо говорит: «Крым России отдал Барак Обама, и обратно его уже не вернуть».

- Можно ли заморозить конфликт по сценарию Корейского полуострова или разделённой послевоенной Германии?

— Это невозможно. Южная и Северная Корея, ФРГ и ГДР были отдельными государствами. Путин же требует включения украинских территорий в состав России и их признания. В Конституции РФ эти земли уже «вписаны», как субъекты Российской Федерации. Это не предполагает создания отдельного образования, а значит, никакой «корейский сценарий» здесь неприменим.

Не подходит и «азербайджанский сценарий», о котором много говорят. Юридически Азербайджан никогда не признавал потерю Карабаха, и мировое сообщество также не признавало «Арцах» независимым государством. Украина же, если подпишет договор, фактически узаконит аннексию. В этом и кроется принципиальное отличие.

- Почему Трамп так торопится? Что ему мог предложить Путин?