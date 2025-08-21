Палестинка под завалами

Одесса (Украина). Пожарные работают на топливном складе, пострадавшем от удара российского беспилотника
Тель-Авив (Израиль). Демонстранты блокируют дорогу во время акции протеста, требуя немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, и призывая правительство Израиля отменить решение о захвате города Газа
Нусейрат (Газа). Спасатели пытаются освободить палестинскую женщину, оказавшуюся под завалами дома, пострадавшего от израильского удара
Мумбаи (Индия). Затопленная улица после проливных дождей
Карачи (Пакистан). Последствия муссонных дождей
Оренсе (Испания). В Испании продолжают гореть леса
Кируна (Норвегия). Крупнейшую деревянную церковь Швеции переместили на новое место