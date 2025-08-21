Зеленский сообщил об успешных испытаниях «Фламинго»

Украина провела успешные испытания дальнобойной крылатой ракеты «Фламинго». Как передает корреспондент DW, такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал на встрече с журналистами в Киеве, отвечая на вопрос о продвижении ракетной программы.

«Были успешные испытания... И пока что ракета - самая успешная из тех, что у нас есть - она летит три тысячи километров», - сказал украинский лидер.

По словам президента Украины, подробности не будут раскрываться, пока «нет возможности применения сотни ракет».

Зеленский заявил, что «до конца декабря или в январе-феврале» 2026 года должен быть дан старт массовому производству этих ракет.

Изображение ракеты «Фламинго» ранее разместил в Facebook украинский фотожурналист Ефрем Лукацкий, работающий на американское агентство Associated Press. По его данным, она производится компанией Fire Point. Речь идет о ракете наземного базирования.