USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Зеленский сообщил об успешных испытаниях «Фламинго»

16:47 1676

Украина провела успешные испытания дальнобойной крылатой ракеты «Фламинго». Как передает корреспондент DW, такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал на встрече с журналистами в Киеве, отвечая на вопрос о продвижении ракетной программы.

«Были успешные испытания... И пока что ракета - самая успешная из тех, что у нас есть - она летит три тысячи километров», - сказал украинский лидер.

По словам президента Украины, подробности не будут раскрываться, пока «нет возможности применения сотни ракет».

Зеленский заявил, что «до конца декабря или в январе-феврале» 2026 года должен быть дан старт массовому производству этих ракет.

Изображение ракеты «Фламинго» ранее разместил в Facebook украинский фотожурналист Ефрем Лукацкий, работающий на американское агентство Associated Press. По его данным, она производится компанией Fire Point. Речь идет о ракете наземного базирования.

В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 280
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 6214
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2446
Гениальное признание Трампа
Гениальное признание Трампа
18:14 1368
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
17:55 1518
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации? фото
17:48 1207
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
17:16 2769
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности
15:33 4072
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
11:08 2995
Палестинка под завалами
Палестинка под завалами объектив haqqin.az
16:27 1641
Алиевы в Агдеринском районе
Алиевы в Агдеринском районе обновлено 16:05
16:05 3185

ЭТО ВАЖНО

В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 280
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 6214
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2446
Гениальное признание Трампа
Гениальное признание Трампа
18:14 1368
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
17:55 1518
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации? фото
17:48 1207
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
17:16 2769
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности
15:33 4072
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
11:08 2995
Палестинка под завалами
Палестинка под завалами объектив haqqin.az
16:27 1641
Алиевы в Агдеринском районе
Алиевы в Агдеринском районе обновлено 16:05
16:05 3185
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться