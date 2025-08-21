США поставили условие Турции

Государственный департамент США заявил, что Турция не сможет вновь участвовать в программе истребителей F-35 Joint Strike Fighter до тех пор, пока не откажется от российской системы противовоздушной обороны С-400.

Об этом говорится в официальном письме Госдепа, направленном 20 августа конгрессмену Крису Паппасу и другим членам Конгресса, передает Turkish Minute.