США поставили условие Турции

Государственный департамент США заявил, что Турция не сможет вновь участвовать в программе истребителей F-35 Joint Strike Fighter до тех пор, пока не откажется от российской системы противовоздушной обороны С-400.
Об этом говорится в официальном письме Госдепа, направленном 20 августа конгрессмену Крису Паппасу и другим членам Конгресса, передает Turkish Minute.
В документе высокопоставленный чиновник Бюро по вопросам законодательных дел Пол Гуальяноне отметил, что позиция США в этом вопросе «не изменилась». Он подчеркнул, что наличие С-400 у Турции остается несовместимым с участием страны в программе F-35.
Кроме того, в письме отмечается, что требования к Турции закреплены в американском законодательстве, в частности, в статье 1245 Закона об оборонном бюджете на 2020 год.