USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Азербайджан и Сирия обсуждают гуманитарное сотрудничество

17:20 303

21 августа в онлайн-формате состоялось первое заседание Сирийско-Азербайджанской рабочей группы по гуманитарным сферам.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, во встрече приняли участие заместитель министра науки и образования, руководитель Сирийско-Азербайджанской рабочей группы по гуманитарным сферам Кянан Керимзаде, члены рабочей группы с азербайджанской стороны, временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Сирийской Арабской Республике Эльнур Шахгусейнов, а также заместитель министра высшего образования и научных исследований САР, руководитель Сирийско-Азербайджанской рабочей группы по гуманитарным сферам Гейс Варгузек (Ğeys Varqouzeq), члены рабочей группы с сирийской стороны.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в области науки, образования и культуры, а также состоялся обмен мнениями по изучению возможностей обучения сирийских студентов в высших учебных заведениях Азербайджана в рамках программы «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева».

Следует отметить, что 4 мая 2025 года в результате официального визита в Сирию во главе с вице-премьером Азербайджана Самиром Шарифовым с целью развития сотрудничества между двумя странами в области науки, образования и культуры было принято решение о создании Сирийско-Азербайджанской рабочей группы, охватывающей гуманитарные направления.

В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 291
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 6221
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2448
Гениальное признание Трампа
Гениальное признание Трампа
18:14 1377
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
17:55 1520
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации? фото
17:48 1214
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
17:16 2775
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности
15:33 4073
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
11:08 2996
Палестинка под завалами
Палестинка под завалами объектив haqqin.az
16:27 1642
Алиевы в Агдеринском районе
Алиевы в Агдеринском районе обновлено 16:05
16:05 3186

ЭТО ВАЖНО

В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 291
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 6221
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2448
Гениальное признание Трампа
Гениальное признание Трампа
18:14 1377
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
17:55 1520
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации? фото
17:48 1214
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
17:16 2775
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности
15:33 4073
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
11:08 2996
Палестинка под завалами
Палестинка под завалами объектив haqqin.az
16:27 1642
Алиевы в Агдеринском районе
Алиевы в Агдеринском районе обновлено 16:05
16:05 3186
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться