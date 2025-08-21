Азербайджан и Сирия обсуждают гуманитарное сотрудничество

Как сообщили в Министерстве науки и образования, во встрече приняли участие заместитель министра науки и образования, руководитель Сирийско-Азербайджанской рабочей группы по гуманитарным сферам Кянан Керимзаде, члены рабочей группы с азербайджанской стороны, временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Сирийской Арабской Республике Эльнур Шахгусейнов, а также заместитель министра высшего образования и научных исследований САР, руководитель Сирийско-Азербайджанской рабочей группы по гуманитарным сферам Гейс Варгузек (Ğeys Varqouzeq), члены рабочей группы с сирийской стороны.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в области науки, образования и культуры, а также состоялся обмен мнениями по изучению возможностей обучения сирийских студентов в высших учебных заведениях Азербайджана в рамках программы «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева».

Следует отметить, что 4 мая 2025 года в результате официального визита в Сирию во главе с вице-премьером Азербайджана Самиром Шарифовым с целью развития сотрудничества между двумя странами в области науки, образования и культуры было принято решение о создании Сирийско-Азербайджанской рабочей группы, охватывающей гуманитарные направления.