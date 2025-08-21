В Баку обсудили сотрудничество прокуратур стран СНГ

Делегация во главе с исполнительным секретарем Координационного совета генеральных прокуроров государств – членов СНГ Юрием Ждановым посетила Азербайджан для участия в международной конференции на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев – автор Конституции независимого Азербайджана».

В рамках визита генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев провел встречу со Ждановым. Алиев отметил важность деятельности совета и подчеркнул, что второй визит делегации за короткое время свидетельствует о высоком уровне взаимодействия между структурами.

Жданов поблагодарил за теплый прием и передал приветствие от генерального прокурора России Игоря Краснова. Он подчеркнул значимость сотрудничества с Азербайджаном в правовой сфере и высоко оценил активное участие прокуратуры страны в работе совета.

Стороны обсудили подготовку к юбилейным мероприятиям по случаю 30-летия создания совета, а также к 35 заседанию, которое состоится в октябре в Таджикистане.