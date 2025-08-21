Почву Азербайджана очищают от пестицидов

Грузы, упакованные в соответствии с международными требованиями безопасности, были отправлены специальным транспортом на полигон по утилизации пестицидов «Джанги» для дальнейшего обезвреживания.

По заказу Агентства пищевой безопасности Азербайджана специализированная компания осуществила вывоз до 450 тонн непригодных для использования пестицидов и загрязненного слоя почвы с территории Имишлинского района.

На следующем этапе планируется полное уничтожение пестицидов путем сжигания на предприятиях, имеющих соответствующую лицензию. Одновременно на очищенных территориях будут применяться методы биоремедиации для восстановления загрязненных почв, и этот процесс будет реализован совместно с профильными государственными структурами.

Несколько дней назад аналогичные работы по вывозу непригодных пестицидов и загрязненного грунта были проведены на территориях Физулинского и Самухского районов, в прошлом году – в Бейлаганском и Акстафинском районах.

Следует отметить, что распоряжением президента Азербайджана от 24 сентября 2022 года № 3488 при Кабинете Министров была создана координационная комиссия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов с потенциальной опасностью с привлечением соответствующих государственных органов. Комиссией был утвержден «План мероприятий по устранению проблем, связанных с непригодными и запрещенными пестицидами и агрохимическими веществами на территории республики». Согласно плану, выполнение соответствующих работ возложено на ряд государственных структур, включая Агентство пищевой безопасности Азербайджана.