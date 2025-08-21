Почву Азербайджана очищают от пестицидов

USD 1.7000
По заказу Агентства пищевой безопасности Азербайджана специализированная компания осуществила вывоз до 450 тонн непригодных для использования пестицидов и загрязненного слоя почвы с территории Имишлинского района.

Грузы, упакованные в соответствии с международными требованиями безопасности, были отправлены специальным транспортом на полигон по утилизации пестицидов «Джанги» для дальнейшего обезвреживания.

На следующем этапе планируется полное уничтожение пестицидов путем сжигания на предприятиях, имеющих соответствующую лицензию. Одновременно на очищенных территориях будут применяться методы биоремедиации для восстановления загрязненных почв, и этот процесс будет реализован совместно с профильными государственными структурами.

Несколько дней назад аналогичные работы по вывозу непригодных пестицидов и загрязненного грунта были проведены на территориях Физулинского и Самухского районов, в прошлом году – в Бейлаганском и Акстафинском районах.

Следует отметить, что распоряжением президента Азербайджана от 24 сентября 2022 года № 3488 при Кабинете Министров была создана координационная комиссия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов с потенциальной опасностью с привлечением соответствующих государственных органов. Комиссией был утвержден «План мероприятий по устранению проблем, связанных с непригодными и запрещенными пестицидами и агрохимическими веществами на территории республики». Согласно плану, выполнение соответствующих работ возложено на ряд государственных структур, включая Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

В рамках этих мероприятий агентство совместно с профильными государственными органами и международными экспертами провело предварительную оценку состояния загрязненных пестицидами и запрещенными агрохимикатами территорий. По результатам исследований и анализа рисков было установлено наличие таких потенциально опасных объектов в 14 точках, расположенных на территории 11 районов Азербайджана.

Процесс обезвреживания непригодных и запрещенных пестицидов по всей стране имеет стратегическое значение и направлен на защиту экосистемы, предотвращение потенциальных рисков для здоровья человека, животных и растений.

