Россия строит крупный военный объект у границ НАТО

В Калининградской области России ведется масштабное строительство военного объекта всего в 25 километрах от границы с НАТО, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на расследование платформы Tochnyi.

Согласно спутниковым снимкам, работы на площадке в районе города Черняховска начались еще в марте 2023 года. За это время была вырублена лесная территория, установлены ограждения, проложены дороги и подготовлены площадки под будущие сооружения. На космических снимках видны котлованы под антенные мачты и не менее шести концентрических колец, формирующих часть крупного комплекса.

Эксперты предполагают, что речь идет о кольцевой антенной решетке — системе, предназначенной для военной радиотехнической разведки и обеспечения связи. По оценкам расследователей, диаметр комплекса может достигать 1,6 километра, что значительно превышает стандартные размеры подобных объектов.

После завершения строительства комплекс сможет перехватывать радиосвязь стран НАТО на территории Восточной Европы и стран Балтии, а также обеспечивать более надежное взаимодействие с российскими подводными лодками в Балтийском море и Северной Атлантике.

По мнению Tochnyi, этот проект может стать одним из крупнейших российских объектов в сфере радиоразведки за последние десятилетия.