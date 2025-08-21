USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Россия строит крупный военный объект у границ НАТО

17:33 1316

В Калининградской области России ведется масштабное строительство военного объекта всего в 25 километрах от границы с НАТО, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на расследование платформы Tochnyi.

Согласно спутниковым снимкам, работы на площадке в районе города Черняховска начались еще в марте 2023 года. За это время была вырублена лесная территория, установлены ограждения, проложены дороги и подготовлены площадки под будущие сооружения. На космических снимках видны котлованы под антенные мачты и не менее шести концентрических колец, формирующих часть крупного комплекса.

Эксперты предполагают, что речь идет о кольцевой антенной решетке — системе, предназначенной для военной радиотехнической разведки и обеспечения связи. По оценкам расследователей, диаметр комплекса может достигать 1,6 километра, что значительно превышает стандартные размеры подобных объектов.

После завершения строительства комплекс сможет перехватывать радиосвязь стран НАТО на территории Восточной Европы и стран Балтии, а также обеспечивать более надежное взаимодействие с российскими подводными лодками в Балтийском море и Северной Атлантике.

По мнению Tochnyi, этот проект может стать одним из крупнейших российских объектов в сфере радиоразведки за последние десятилетия.

В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 307
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 6230
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2449
Гениальное признание Трампа
Гениальное признание Трампа
18:14 1386
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
17:55 1526
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации? фото
17:48 1219
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
17:16 2780
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности
15:33 4073
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
11:08 2996
Палестинка под завалами
Палестинка под завалами объектив haqqin.az
16:27 1645
Алиевы в Агдеринском районе
Алиевы в Агдеринском районе обновлено 16:05
16:05 3188

ЭТО ВАЖНО

В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 307
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 6230
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2449
Гениальное признание Трампа
Гениальное признание Трампа
18:14 1386
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
17:55 1526
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации? фото
17:48 1219
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
17:16 2780
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности
15:33 4073
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
11:08 2996
Палестинка под завалами
Палестинка под завалами объектив haqqin.az
16:27 1645
Алиевы в Агдеринском районе
Алиевы в Агдеринском районе обновлено 16:05
16:05 3188
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться