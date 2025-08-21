USD 1.7000
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Президент Венгрии удалил слово «российский» из заявления об ударе по Украине

17:43 1001

Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим в результате ракетного обстрела завода в Мукачеве, отметив, что надеется на скорейшее и полное выздоровление раненых.

Как заметили украинские СМИ, в первой версии его поста в Facebook упоминалось «российский ракетный обстрел», однако позднее слово «российский» было удалено.

В другой части публикации Шуйок подчеркнул, что «быстрое завершение российско-украинского конфликта отвечает интересам всех нас» и выразил надежду, что «враждующие стороны смогут это увидеть и благодаря международным дипломатическим усилиям вскоре положат конец этому бесчеловечному и бессмысленному кровопролитию».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также прокомментировал ситуацию, подчеркнув необходимость «достичь мирного соглашения».

По последним данным, в результате ночного ракетного удара по американскому заводу Flex в Мукачеве пострадали 19 человек. Глава Закарпатской областной администрации Мирослав Билецкий уточнил, что 10 пострадавших были доставлены в больницу, а еще девять обратились за помощью самостоятельно. Шестеро из них находятся в больнице с различными травмами, один — в тяжелом состоянии.

В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 313
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 6233
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2449
Гениальное признание Трампа
Гениальное признание Трампа
18:14 1388
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
17:55 1530
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации? фото
17:48 1222
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
17:16 2784
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности
15:33 4073
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
11:08 2996
Палестинка под завалами
Палестинка под завалами объектив haqqin.az
16:27 1645
Алиевы в Агдеринском районе
Алиевы в Агдеринском районе обновлено 16:05
16:05 3188

