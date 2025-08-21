Президент Венгрии удалил слово «российский» из заявления об ударе по Украине

Как заметили украинские СМИ, в первой версии его поста в Facebook упоминалось «российский ракетный обстрел», однако позднее слово «российский» было удалено.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим в результате ракетного обстрела завода в Мукачеве, отметив, что надеется на скорейшее и полное выздоровление раненых.

В другой части публикации Шуйок подчеркнул, что «быстрое завершение российско-украинского конфликта отвечает интересам всех нас» и выразил надежду, что «враждующие стороны смогут это увидеть и благодаря международным дипломатическим усилиям вскоре положат конец этому бесчеловечному и бессмысленному кровопролитию».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также прокомментировал ситуацию, подчеркнув необходимость «достичь мирного соглашения».

По последним данным, в результате ночного ракетного удара по американскому заводу Flex в Мукачеве пострадали 19 человек. Глава Закарпатской областной администрации Мирослав Билецкий уточнил, что 10 пострадавших были доставлены в больницу, а еще девять обратились за помощью самостоятельно. Шестеро из них находятся в больнице с различными травмами, один — в тяжелом состоянии.