Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?

Представитель Косово, избранный на руководящую должность в апреле этого года, в сопровождении президента Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямрана Набизаде побывал на встрече с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым.

Далее Хасани посетил учебно-тренировочную базу сборной Азербайджана по тяжелой атлетике. Его проинформировали о том, что на базе есть все условия для размещения, питания, реабилитации и подготовки спортсменов. Глава Европейской федерации обсудил с Кямраном Набизаде и вице-президентом AAF Фирдовси Умудовым проведение в Баку международного тренерского семинара, намеченного на ближайшие дни. Также обсуждались перспективы организации в Азербайджане других крупных мероприятий.

Астрит Хасани получил информацию и о Центре тяжелой атлетики в Шувелане. Он отметил важность наличия хорошей инфраструктуры для развития спорта. Глава EWF заявил, что государственная поддержка спорту в Азербайджане должна быть примером для других стран.

В заключение гостю были вручены памятные медали Федерации тяжелой атлетики Азербайджана и презент с национальным орнаментом.