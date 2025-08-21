USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?

фото
Отдел спорта
17:48 1222

В Баку с визитом побывал президент Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хасани.

Представитель Косово, избранный на руководящую должность в апреле этого года, в сопровождении президента Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямрана Набизаде побывал на встрече с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым.

Далее Хасани посетил учебно-тренировочную базу сборной Азербайджана по тяжелой атлетике. Его проинформировали о том, что на базе есть все условия для размещения, питания, реабилитации и подготовки спортсменов. Глава Европейской федерации обсудил с Кямраном Набизаде и вице-президентом AAF Фирдовси Умудовым проведение в Баку международного тренерского семинара, намеченного на ближайшие дни. Также обсуждались перспективы организации в Азербайджане других крупных мероприятий.

Астрит Хасани получил информацию и о Центре тяжелой атлетики в Шувелане. Он отметил важность наличия хорошей инфраструктуры для развития спорта. Глава EWF заявил, что государственная поддержка спорту в Азербайджане должна быть примером для других стран.

В заключение гостю были вручены памятные медали Федерации тяжелой атлетики Азербайджана и презент с национальным орнаментом.

В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 317
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 6237
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2449
Гениальное признание Трампа
Гениальное признание Трампа
18:14 1392
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
17:55 1532
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации? фото
17:48 1223
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
17:16 2786
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности
15:33 4073
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
11:08 2996
Палестинка под завалами
Палестинка под завалами объектив haqqin.az
16:27 1646
Алиевы в Агдеринском районе
Алиевы в Агдеринском районе обновлено 16:05
16:05 3189

ЭТО ВАЖНО

В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 317
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 6237
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2449
Гениальное признание Трампа
Гениальное признание Трампа
18:14 1392
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
17:55 1532
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации? фото
17:48 1223
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
17:16 2786
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности
15:33 4073
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
11:08 2996
Палестинка под завалами
Палестинка под завалами объектив haqqin.az
16:27 1646
Алиевы в Агдеринском районе
Алиевы в Агдеринском районе обновлено 16:05
16:05 3189
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться