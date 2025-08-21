Армения хочет закупать сжиженный газ у Ирана

Армения обратилась к Ирану с просьбой предоставить квоты на поставки сжиженного газа, сообщил журналистам министр экономики страны Геворг Папоян.

По его словам, это решение связано с необходимостью диверсификации источников поставок и поддержкой конкуренции на внутреннем рынке, что в свою очередь может способствовать снижению цен для потребителей.

С июня текущего года цены на сжиженный газ на автозаправочных станциях Армении выросли в 1,5 раза. Ранее Папоян поручил комиссии по защите экономической конкуренции провести проверку причин подорожания. Одной из обозначенных проблем назывались задержки на грузинской границе при ввозе топлива из России.

«Я встретился с министром промышленности, рудников и торговли Ирана и попросил предоставить нам квоты на сжиженный газ», — отметил министр, подчеркнув, что расширение поставок позволит стабилизировать рынок.