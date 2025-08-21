USD 1.7000
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…

17:55 1538

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что с седьмого класса принимал участие в «карабахском движении», и «в марте 2025 года с трибуны Национального собрания отметил, что… мы не должны продолжать карабахское движение».

На брифинге в правительстве 21 августа Никол Пашинян сказал, что«...я первый и единственный премьер-министр в мировой истории, который призвал граждан своей страны совершить революцию, если граждане не согласны с заявленной стратегией. Второго такого случая я не знаю. Но факт в том, что наши граждане не совершили революцию, потому что они поняли, как и я, что без принятия этого решения мир невозможен ни практически, ни теоретически».

По его словам, «…теперь наступила эпоха мира, и граждане Армении приняли это с удовлетворением. На это есть множество доказательств, и нет фактов, опровергающих это».

В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 327
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 6245
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2450
Гениальное признание Трампа
Гениальное признание Трампа
18:14 1400
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
17:55 1539
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации? фото
17:48 1224
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
17:16 2792
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности
15:33 4076
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
11:08 2996
Палестинка под завалами
Палестинка под завалами объектив haqqin.az
16:27 1646
Алиевы в Агдеринском районе
Алиевы в Агдеринском районе обновлено 16:05
16:05 3190

