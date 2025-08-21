Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что с седьмого класса принимал участие в «карабахском движении», и «в марте 2025 года с трибуны Национального собрания отметил, что… мы не должны продолжать карабахское движение».

На брифинге в правительстве 21 августа Никол Пашинян сказал, что«...я первый и единственный премьер-министр в мировой истории, который призвал граждан своей страны совершить революцию, если граждане не согласны с заявленной стратегией. Второго такого случая я не знаю. Но факт в том, что наши граждане не совершили революцию, потому что они поняли, как и я, что без принятия этого решения мир невозможен ни практически, ни теоретически».

По его словам, «…теперь наступила эпоха мира, и граждане Армении приняли это с удовлетворением. На это есть множество доказательств, и нет фактов, опровергающих это».