Трамп замер в ожидании

Президент США Дональд Трамп решил предоставить Украине и России возможность провести прямые переговоры без его непосредственного участия, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в американской администрации.

По их словам, следующим шагом Трамп рассматривает личную встречу президентов Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина. Лишь после этих переговоров он допускает возможность проведения трехстороннего саммита. Один из собеседников указал, что американский президент выбрал «тактику ожидания».

Ранее Зеленский подтверждал, что Трамп предложил сначала провести двусторонние переговоры между лидерами Украины и России, а затем — возможную встречу втроем. Украинский президент заявил, что готов к такому формату. По данным Politico, с просьбой о личной встрече с Зеленским к Трампу обратился сам Путин, подчеркнув, что присутствие американского лидера на переговорах необязательно. Сам Трамп отмечал, что хотел бы сначала увидеть, к чему приведет диалог между Путиным и Зеленским без его участия, назвав их встречу тет-а-тет «более эффективной».

«Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими чиновниками в направлении двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и закончить войну… Не в национальных интересах далее обсуждать эти вопросы публично», — пояснили изданию в Белом доме.

В то же время Politico сообщает, что США не готовы стать главным гарантом безопасности Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби во время встречи с европейскими военными лидерами. Он отметил, что Вашингтон намерен принимать минимальное участие в предоставлении гарантий, поэтому Европа должна взять на себя ключевую часть ответственности.

Представители Великобритании, Франции, Германии и Финляндии обратились к Вашингтону с просьбой разъяснить, какую именно военную и авиационную поддержку США готовы оказать в рамках возможного мирного соглашения между Украиной и Россией. Как сообщили Politico шесть источников среди американских и европейских чиновников, эти вопросы обсуждались как на встрече с представителями Пентагона, так и на внеочередном саммите НАТО. Союзники выражают обеспокоенность: их тревожит стремление Трампа переложить ответственность за обеспечение безопасности Украины на европейские государства.