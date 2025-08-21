USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Трамп замер в ожидании

18:17 892

Президент США Дональд Трамп решил предоставить Украине и России возможность провести прямые переговоры без его непосредственного участия, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в американской администрации.

По их словам, следующим шагом Трамп рассматривает личную встречу президентов Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина. Лишь после этих переговоров он допускает возможность проведения трехстороннего саммита. Один из собеседников указал, что американский президент выбрал «тактику ожидания».

Ранее Зеленский подтверждал, что Трамп предложил сначала провести двусторонние переговоры между лидерами Украины и России, а затем — возможную встречу втроем. Украинский президент заявил, что готов к такому формату. По данным Politico, с просьбой о личной встрече с Зеленским к Трампу обратился сам Путин, подчеркнув, что присутствие американского лидера на переговорах необязательно. Сам Трамп отмечал, что хотел бы сначала увидеть, к чему приведет диалог между Путиным и Зеленским без его участия, назвав их встречу тет-а-тет «более эффективной».

«Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими чиновниками в направлении двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и закончить войну… Не в национальных интересах далее обсуждать эти вопросы публично», — пояснили изданию в Белом доме.

В то же время Politico сообщает, что США не готовы стать главным гарантом безопасности Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби во время встречи с европейскими военными лидерами. Он отметил, что Вашингтон намерен принимать минимальное участие в предоставлении гарантий, поэтому Европа должна взять на себя ключевую часть ответственности.

Представители Великобритании, Франции, Германии и Финляндии обратились к Вашингтону с просьбой разъяснить, какую именно военную и авиационную поддержку США готовы оказать в рамках возможного мирного соглашения между Украиной и Россией. Как сообщили Politico шесть источников среди американских и европейских чиновников, эти вопросы обсуждались как на встрече с представителями Пентагона, так и на внеочередном саммите НАТО. Союзники выражают обеспокоенность: их тревожит стремление Трампа переложить ответственность за обеспечение безопасности Украины на европейские государства.

В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 329
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 6247
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2450
Гениальное признание Трампа
Гениальное признание Трампа
18:14 1403
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
17:55 1541
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации? фото
17:48 1225
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
17:16 2794
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности
15:33 4077
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
11:08 2996
Палестинка под завалами
Палестинка под завалами объектив haqqin.az
16:27 1646
Алиевы в Агдеринском районе
Алиевы в Агдеринском районе обновлено 16:05
16:05 3190

ЭТО ВАЖНО

В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 329
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 6247
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2450
Гениальное признание Трампа
Гениальное признание Трампа
18:14 1403
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
17:55 1541
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации? фото
17:48 1225
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
17:16 2794
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности
15:33 4077
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
11:08 2996
Палестинка под завалами
Палестинка под завалами объектив haqqin.az
16:27 1646
Алиевы в Агдеринском районе
Алиевы в Агдеринском районе обновлено 16:05
16:05 3190
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться