USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Гениальное признание Трампа

18:14 1407

Президент США Дональд Трамп намекнул, что Украине следует вести наступательные действия, чтобы победить в войне против России.

«Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну захватчиков. Это как великая команда в спорте, у которой фантастическая защита, но которой не разрешают играть в атакующем стиле. Нет шансов на победу! Так обстоит дело с Украиной и Россией.

Кривой и совершенно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине НАЧАТЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, только ЗАЩИЩАТЬСЯ. Как это сработало? В любом случае, эта война никогда бы не произошла, если бы я был Президентом - НУЛЕВЫЕ ШАНСЫ. Интересные времена впереди!!!», - написал Трамп в соцсети Х.

В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 333
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 6249
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2450
Гениальное признание Трампа
Гениальное признание Трампа
18:14 1408
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
17:55 1541
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации? фото
17:48 1226
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
17:16 2797
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности
15:33 4077
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
11:08 2996
Палестинка под завалами
Палестинка под завалами объектив haqqin.az
16:27 1646
Алиевы в Агдеринском районе
Алиевы в Агдеринском районе обновлено 16:05
16:05 3190

ЭТО ВАЖНО

В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 333
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 6249
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2450
Гениальное признание Трампа
Гениальное признание Трампа
18:14 1408
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
Пашинян: Если я не прав по Карабаху, пусть армяне свергнут меня…
17:55 1541
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации?
Что делал в Баку новый президент Европейской федерации? фото
17:48 1226
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
17:16 2797
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности
15:33 4077
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер»
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
11:08 2996
Палестинка под завалами
Палестинка под завалами объектив haqqin.az
16:27 1646
Алиевы в Агдеринском районе
Алиевы в Агдеринском районе обновлено 16:05
16:05 3190
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться