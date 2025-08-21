Гениальное признание Трампа

Президент США Дональд Трамп намекнул, что Украине следует вести наступательные действия, чтобы победить в войне против России.

«Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну захватчиков. Это как великая команда в спорте, у которой фантастическая защита, но которой не разрешают играть в атакующем стиле. Нет шансов на победу! Так обстоит дело с Украиной и Россией.

Кривой и совершенно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине НАЧАТЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, только ЗАЩИЩАТЬСЯ. Как это сработало? В любом случае, эта война никогда бы не произошла, если бы я был Президентом - НУЛЕВЫЕ ШАНСЫ. Интересные времена впереди!!!», - написал Трамп в соцсети Х.