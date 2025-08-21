USD 1.7000
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Нетаньяху назвал условия для завершения войны

18:30 317

Военная операция в Газе завершится в ближайшее время, как только Израиль установит полный контроль над анклавом, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Sky News в четверг.

«Мы приближаемся к завершению войны – войны на семи фронтах, в которой участвуют Иран и его сателлиты», – сказал премьер.

Он подчеркнул, что даже в случае соглашения с движением ХАМАС израильская армия все равно установит контроль над Газой. По словам Нетаньяху, в этом нет никаких сомнений – движение не останется в анклаве.

«Я неоднократно говорил, что эта война может закончиться уже сегодня: она закончится, если ХАМАС сложит оружие и освободит оставшихся 50 заложников», – указал глава израильского правительства.

При этом он отметил, что цель Израиля – не оккупация анклава, а «освобождение Газы, освобождение от тирании ХАМАС, освобождение Израиля и других от террористов ХАМАС, дать Газе и Израилю другое будущее».

Нетаньяху добавил, что его стратегия обеспечения стабильности в регионе основана на принципе «мир через силу».

