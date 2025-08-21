Представители НАТО провели анализ в Азербайджане

В соответствии с «Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству» между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2025 год в Н-ской воинской части Сухопутных войск состоялась экспертная встреча с участием представителей Министерства обороны и делегации НАТО.

На встрече представители Министерства обороны и иностранные эксперты провели брифинги, а также дали ответы на интересующие вопросы.

Стороны также проанализировали текущее состояние сотрудничества Азербайджана и НАТО в рамках программы «Концепция оперативных возможностей» и провели обстоятельный обмен мнениями по перспективным вопросам.