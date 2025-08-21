Экс-советник Байдена обратился к Трампу

USD 1.7000
Бывший советник по нацбезопасности президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан призвал нынешнего американского лидера Дональда Трампа начать самостоятельно вооружать Украину, как того требуют европейские страны.

«Базовая арифметика довольно проста. У Европы есть финансирование, чтобы оплачивать поставки оружия для Украины, но у них просто нет самих вооружений. У США они есть. И фактически по итогам встречи с президентом Трампом в понедельник европейские лидеры заявили, что готовы выделить миллиарды долларов при условии, что США будут поставлять средства ПВО, финансирование для дронов, артиллерии и прочего», – заявил Салливан.

По его мнению, США должны сохранять активное участие, если Украина хочет иметь необходимые средства для эффективной самообороны. Он добавил, что Америка не может просто отказаться от своей роли и отступить, так как это стало бы катастрофой как для Украины, так и для самих Соединенных Штатов.

«Поэтому я надеюсь, что президент Трамп отклонит позицию своего министра обороны и скажет: «Нет, мы будем делать то, что я пообещал европейцам: Европа может положить деньги на стол, но мы будем продолжать поставлять Украине необходимые средства», — подчеркнул Салливан.

Пресс-служба Комитета начальников штабов ВС США в четверг распространила сообщение, что начальники генштабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США, а также командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич провели встречу в Вашингтоне 19–20 августа.

«Начальники генштабов разработали варианты действий в военной сфере, чтобы поддержать переговоры и обеспечить прочный мир в Европе», – говорится в совместном письменном заявлении сторон.

В документе указывается, что предложенные варианты передадут помощникам лидеров по национальной безопасности для детального рассмотрения в ходе дипломатических переговоров. При этом планирование и обмен информацией будут продолжаться по мере продвижения урегулирования ситуации в Украине. Конкретные меры в документе не уточняются.

