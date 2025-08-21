Экс-советник Байдена обратился к Трампу

«Базовая арифметика довольно проста. У Европы есть финансирование, чтобы оплачивать поставки оружия для Украины, но у них просто нет самих вооружений. У США они есть. И фактически по итогам встречи с президентом Трампом в понедельник европейские лидеры заявили, что готовы выделить миллиарды долларов при условии, что США будут поставлять средства ПВО, финансирование для дронов, артиллерии и прочего», – заявил Салливан.

По его мнению, США должны сохранять активное участие, если Украина хочет иметь необходимые средства для эффективной самообороны. Он добавил, что Америка не может просто отказаться от своей роли и отступить, так как это стало бы катастрофой как для Украины, так и для самих Соединенных Штатов.

«Поэтому я надеюсь, что президент Трамп отклонит позицию своего министра обороны и скажет: «Нет, мы будем делать то, что я пообещал европейцам: Европа может положить деньги на стол, но мы будем продолжать поставлять Украине необходимые средства», — подчеркнул Салливан.

Пресс-служба Комитета начальников штабов ВС США в четверг распространила сообщение, что начальники генштабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США, а также командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич провели встречу в Вашингтоне 19–20 августа.

«Начальники генштабов разработали варианты действий в военной сфере, чтобы поддержать переговоры и обеспечить прочный мир в Европе», – говорится в совместном письменном заявлении сторон.

В документе указывается, что предложенные варианты передадут помощникам лидеров по национальной безопасности для детального рассмотрения в ходе дипломатических переговоров. При этом планирование и обмен информацией будут продолжаться по мере продвижения урегулирования ситуации в Украине. Конкретные меры в документе не уточняются.