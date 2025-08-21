В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова

В Белом доме высмеяли предложение главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Россия должна стать одним из гарантов безопасности Украины, пишет The Guardian со ссылкой на чиновника из американской администрации.

20 августа Лавров заявил, что решать вопросы «коллективной безопасности» вокруг Украины «не получится без России»: «Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации... Это утопия, это путь в никуда».