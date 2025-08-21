Трамп сравнил себя с Никсоном, а Путина – с Хрущевым

Американский президент Дональд Трамп сравнил свою совместную фотографию с российским лидером Владимиром Путиным с историческим снимком 1959 года, на котором запечатлены вице-президент США Ричард Никсон и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Публикация появилась в Truth Social.

Первое фото было сделано во время встречи Трампа с Путиным на Аляске — американский президент на кадре указывает пальцем в сторону российского лидера. Эта фотография была опубликована Белым домом.

Второй снимок датируется 1959 годом и был сделан во время визита американского вице-президента Никсона в Москву. На нем Никсон похожим жестом направляет указательный палец в грудь советскому лидеру. Автором кадра выступил фотограф Эллиотт Эрвитт.

В 1959 году перед открытием американской торговой выставки в московских «Сокольниках» между политиками США и СССР произошла словесная перепалка, позднее получившая название «кухонные дебаты». Тогда Хрущев заявил: «Вы, американцы, ожидаете, что советские люди будут поражены. Это не так. Все эти вещи есть в наших новых квартирах». Никсон же парировал, что американцы не ставили целью удивить советских граждан, а организаторы хотели «продемонстрировать право выбора», подчеркнув, что все дома не должны быть построены одинаково.

На военной базе на Аляске 15 августа прошла встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры длились около трех часов и проходили в разных форматах: сначала тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту встречи, а затем в узком составе «три на три». С российской стороны в беседе участвовали помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.