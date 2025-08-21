USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Украинцы освободили шесть населенных пунктов

19:03 3033

На Покровском направлении в Донецкой области Украины, которое является одним из самых тяжелых участков фронта, ВСУ зачистили шесть населенных пунктов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после выезда на этот участок фронта.

«Несмотря на численное превосходство противника, подразделения ВСУ и Нацгвардии с честью выполняют поставленные перед ними задачи. В результате успешных ударно-поисковых действий зачищены шесть населенных пунктов, уничтожены сотни российских военных», – заявил главком.

Отдельно Сырский отметил новые корпуса, которые уже получили свои участки ответственности в зоне операционно-тактической группировки «Донецк» и начали работать с подчиненными силами.

Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21:49 177
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
20:34 2406
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21:12 6423
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
12:48 2643
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
20:10 1690
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
19:42 2342
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
19:32 2010
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
19:03 3034
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 4696
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 9205
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2893

ЭТО ВАЖНО

Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21:49 177
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
20:34 2406
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21:12 6423
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
12:48 2643
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
20:10 1690
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
19:42 2342
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
19:32 2010
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
19:03 3034
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 4696
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 9205
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2893
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться