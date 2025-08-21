Украинцы освободили шесть населенных пунктов

На Покровском направлении в Донецкой области Украины, которое является одним из самых тяжелых участков фронта, ВСУ зачистили шесть населенных пунктов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после выезда на этот участок фронта.

«Несмотря на численное превосходство противника, подразделения ВСУ и Нацгвардии с честью выполняют поставленные перед ними задачи. В результате успешных ударно-поисковых действий зачищены шесть населенных пунктов, уничтожены сотни российских военных», – заявил главком.

Отдельно Сырский отметил новые корпуса, которые уже получили свои участки ответственности в зоне операционно-тактической группировки «Донецк» и начали работать с подчиненными силами.