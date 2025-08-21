USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

В Агдере от пожара взорвалась мина: есть пострадавший

19:11 925

Пожарный получил травмы в результате взрыва мины, спровоцированного лесным пожаром в Агдеринском районе, сообщают местные СМИ.

В четверг в лесном массиве горной местности Агдеринского района вспыхнул пожар, который быстро охватил обширную территорию. В его тушении задействованы силы и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана.

По имеющимся данным, в результате взрыва пострадал один из пожарных — Бабек Зейналов, принимавший участие в ликвидации возгорания. Ему на месте оказали первую медицинскую помощь и доставили в Бардинский лечебно-диагностический центр.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21:49 179
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
20:34 2409
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21:12 6427
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
12:48 2644
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
20:10 1691
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
19:42 2343
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
19:32 2010
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
19:03 3034
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 4696
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 9206
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2893

ЭТО ВАЖНО

Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21:49 179
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
20:34 2409
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21:12 6427
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
12:48 2644
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
20:10 1691
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
19:42 2343
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
19:32 2010
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
19:03 3034
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 4696
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 9206
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2893
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться