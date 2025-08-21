В Агдере от пожара взорвалась мина: есть пострадавший

Пожарный получил травмы в результате взрыва мины, спровоцированного лесным пожаром в Агдеринском районе, сообщают местные СМИ.
В четверг в лесном массиве горной местности Агдеринского района вспыхнул пожар, который быстро охватил обширную территорию. В его тушении задействованы силы и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана.
По имеющимся данным, в результате взрыва пострадал один из пожарных — Бабек Зейналов, принимавший участие в ликвидации возгорания. Ему на месте оказали первую медицинскую помощь и доставили в Бардинский лечебно-диагностический центр.
Работы по тушению пожара продолжаются.