Успешное выступление азербайджанских школьников на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике

Азербайджанские школьники успешно представили страну на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA 2025), которая проходила в индийском городе Мумбаи с 11 по 21 августа.

В олимпиаде, состоявшей из теоретического и практического туров, азербайджанские школьники завоевали 2 бронзовые медали и 2 поощрительных приза. Бронзовых медалей удостоились ученик 11-го класса Лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку Огтай Лятифли и ученик 10-го класса Технического гуманитарного лицея города Баку Мухаммед Джафарли. Поощрительных призов удостоились ученик 10-го класса Раиг Бабазаде и ученик 11-го класса Лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку Агиль Гюльалиев.

Поздравляем наших учеников и желаем им еще больших достижений!