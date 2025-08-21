USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Что Путин пообещал Украине на Аляске?

19:42 2347

В ходе переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин требовал полностью вывести украинские войска с подконтрольных им территорий Донецкой и Луганской областей Украины, взамен обещая заморозить линию фронта в двух других областях – Запорожской и Херсонской.

Москва также выразила готовность вернуть Украине захваченные ею небольшие части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.

Путин также придерживается своих прежних требований об отказе Украины от амбиций вступить в НАТО и об обязательстве альянса «не расширяться дальше на восток», а также об ограничениях для украинской армии и соглашении о том, что никакие западные войска не будут размещены на территории Украины в составе миротворческих сил.

Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21:49 182
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
20:34 2414
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21:12 6434
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
12:48 2646
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
20:10 1697
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
19:42 2348
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
19:32 2013
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
19:03 3038
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 4701
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 9208
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2893

ЭТО ВАЖНО

Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21:49 182
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
20:34 2414
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21:12 6434
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
12:48 2646
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
20:10 1697
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
19:42 2348
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
19:32 2013
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
19:03 3038
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 4701
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 9208
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2893
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться