Что Путин пообещал Украине на Аляске?

В ходе переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин требовал полностью вывести украинские войска с подконтрольных им территорий Донецкой и Луганской областей Украины, взамен обещая заморозить линию фронта в двух других областях – Запорожской и Херсонской.

Москва также выразила готовность вернуть Украине захваченные ею небольшие части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.

Путин также придерживается своих прежних требований об отказе Украины от амбиций вступить в НАТО и об обязательстве альянса «не расширяться дальше на восток», а также об ограничениях для украинской армии и соглашении о том, что никакие западные войска не будут размещены на территории Украины в составе миротворческих сил.