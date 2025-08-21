USD 1.7000
Глава МИД Индии приехал в Москву жаловаться на американцев

19:48

Индия озадачена заявлениями о своей торговле с Россией в сфере энергетики, заявил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы являемся страной, о которой американцы последние несколько лет заявляли, что мы должны сделать все возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, включая покупку нефти у России. Кстати, мы также покупаем нефть у Америки, и этот объем растет. Так что, честно говоря, мы очень озадачены логикой аргумента, который вы привели», — сказал Джайшанкар.

Так он отреагировал на заявление советника Белого дома по торговым и экономическим вопросам Питера Наварро, который утверждал, что Индия должна изменить свою позицию, поскольку закупки российской нефти способствуют финансированию войны России с Украиной.

Глава МИД Индии указал, что Нью-Дели не является крупнейшим покупателем российской нефти — эту позицию занимает Китай. Он добавил, что Индия также не лидирует по закупкам российского СПГ, предположив, что на первом месте находится Европейский союз.

«Мы не страна, у которой после 2022 года будет самый большой рост торговли с Россией», — отметил индийский дипломат. 

