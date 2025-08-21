Папа Римский едет в Турцию

Поездка Папы Римского Льва XIV в Ливан будет совмещена с апостольским визитом в Турцию, сообщил ТАСС информированный источник в Ватикане.

«Папа поедет в Турцию и Ливан», — рассказал собеседник.

По его словам, визит запланирован на конец ноября.

Ранее о возможном визите понтифика в Ливан сообщал викарий маронитского патриарха Антиохийского и всего Востока, архиепископ Поль Набиль ас-Сайях. Глава маронитской церкви, патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос ар-Раи в интервью телеканалу Al Arabiya отметил, что визит может состояться до конца ноября.

Турецкая сторона сообщила, что визит будет приурочен к празднованию дня Святого Андрея Первозванного, который отмечается 30 ноября.