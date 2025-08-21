Трамп изгоняет мигрантов в промышленных масштабах

Впервые с 1960-х годов из США за несколько десятилетий уехало больше мигрантов, чем приехало, следует из доклада Pew Research Center.

К концу 2024 года в США проживало рекордное за всю историю страны число иммигрантов – 53,3 млн. Однако после прихода к власти Дональда Трампа и ужесточения миграционной политики ситуация кардинально изменилась: за полгода количество мигрантов сократилось почти на 1,5 млн – часть покинула страну добровольно, а часть была депортирована.

Газета The New York Times отмечает, что подобный масштаб чистого оттока мигрантов в США не фиксировался со времен Великой депрессии 1930-х годов, когда страну покинули от 400 тысяч до миллиона мексиканцев и американцев мексиканского происхождения, многие из которых воспользовались программой репатриации.