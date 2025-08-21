USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Трамп изгоняет мигрантов в промышленных масштабах

20:10 1174

Впервые с 1960-х годов из США за несколько десятилетий уехало больше мигрантов, чем приехало, следует из доклада Pew Research Center.

К концу 2024 года в США проживало рекордное за всю историю страны число иммигрантов – 53,3 млн. Однако после прихода к власти Дональда Трампа и ужесточения миграционной политики ситуация кардинально изменилась: за полгода количество мигрантов сократилось почти на 1,5 млн – часть покинула страну добровольно, а часть была депортирована.

Газета The New York Times отмечает, что подобный масштаб чистого оттока мигрантов в США не фиксировался со времен Великой депрессии 1930-х годов, когда страну покинули от 400 тысяч до миллиона мексиканцев и американцев мексиканского происхождения, многие из которых воспользовались программой репатриации.

Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21:49 187
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
20:34 2421
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21:12 6438
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
12:48 2646
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
20:10 1697
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
19:42 2351
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
19:32 2014
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
19:03 3040
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 4706
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 9211
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2894

ЭТО ВАЖНО

Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21:49 187
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
20:34 2421
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21:12 6438
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
12:48 2646
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
20:10 1697
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
19:42 2351
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
19:32 2014
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
19:03 3040
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 4706
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 9211
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2894
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться