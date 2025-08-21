Украина парализовала поставки России иранского оружия

Работа астраханского порта Оля на Каспии, через который Россия получает оружие из Ирана, остается парализованной уже неделю после удара украинских беспилотников по сухогрузу «Порт Оля-4» в ночь на 15 августа, сообщили источники телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ.

По их данным, после атаки операции в порту были приостановлены. Помимо удара по судну, фотографии которого в полузатопленном состоянии появились в соцсетях, беспилотники повредили здание таможни и портовую инфраструктуру.

С тех пор логистические операции с Ираном и Турцией не проводятся, а у входа в порт скопилось множество судов, ожидающих погрузки и разгрузки. Дополнительную информацию телеграм-канал не предоставил.

В то же время украинский Генштаб сообщил, что удар по астраханскому порту нанесли беспилотные летательные аппараты Сил спецопераций ВСУ. По его данным, на борту сухогруза «Порт Оля-4» находились комплектующие для дронов Shahed и иранские боеприпасы.

Стоит отметить, что порт Оля расположен в дельте Волги, на правом берегу реки Бахтемир. Там обустроено шесть причалов, а пропускная способность грузовых терминалов составляет 1,58 млн тонн в год.

20 августа в интернете появились спутниковые снимки пострадавшего судна, которое пытались поднять с помощью буксиров и кранов. Военный обозреватель Ян Матвеев отметил в своем телеграм-канале, что, возможно, часть груза удалось снять с борта.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на данные Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS), с 1 по 28 ноября 2024 года поезда РЖД вывезли из порта Оля до 4,61 тыс. тонн «взрывчатых материалов» на два военных объекта у границ с Украиной. C4ADS уточняет, что под этим определением российские военные подразумевают поставки из Ирана и КНДР.

По данным открытых источников, порт Оля играет ключевую роль в транспортном коридоре между Россией и Ираном и используется в том числе для перевозки продовольствия. Так, агентство Bloomberg сообщило о поставках вооружений через этот порт в конце прошлого года.