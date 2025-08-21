USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Украина парализовала поставки России иранского оружия

20:34 2427

Работа астраханского порта Оля на Каспии, через который Россия получает оружие из Ирана, остается парализованной уже неделю после удара украинских беспилотников по сухогрузу «Порт Оля-4» в ночь на 15 августа, сообщили источники телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ.

По их данным, после атаки операции в порту были приостановлены. Помимо удара по судну, фотографии которого в полузатопленном состоянии появились в соцсетях, беспилотники повредили здание таможни и портовую инфраструктуру.

С тех пор логистические операции с Ираном и Турцией не проводятся, а у входа в порт скопилось множество судов, ожидающих погрузки и разгрузки. Дополнительную информацию телеграм-канал не предоставил.

В то же время украинский Генштаб сообщил, что удар по астраханскому порту нанесли беспилотные летательные аппараты Сил спецопераций ВСУ. По его данным, на борту сухогруза «Порт Оля-4» находились комплектующие для дронов Shahed и иранские боеприпасы.

Стоит отметить, что порт Оля расположен в дельте Волги, на правом берегу реки Бахтемир. Там обустроено шесть причалов, а пропускная способность грузовых терминалов составляет 1,58 млн тонн в год.

20 августа в интернете появились спутниковые снимки пострадавшего судна, которое пытались поднять с помощью буксиров и кранов. Военный обозреватель Ян Матвеев отметил в своем телеграм-канале, что, возможно, часть груза удалось снять с борта.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на данные Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS), с 1 по 28 ноября 2024 года поезда РЖД вывезли из порта Оля до 4,61 тыс. тонн «взрывчатых материалов» на два военных объекта у границ с Украиной. C4ADS уточняет, что под этим определением российские военные подразумевают поставки из Ирана и КНДР.

По данным открытых источников, порт Оля играет ключевую роль в транспортном коридоре между Россией и Ираном и используется в том числе для перевозки продовольствия. Так, агентство Bloomberg сообщило о поставках вооружений через этот порт в конце прошлого года.

Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21:49 191
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
20:34 2428
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21:12 6442
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
12:48 2646
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
20:10 1698
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
19:42 2351
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
19:32 2015
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
19:03 3042
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 4707
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 9213
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2894

ЭТО ВАЖНО

