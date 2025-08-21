Норвежцы встают под ружье

В Норвегии впервые с 1982 года сформирована новая военная бригада – «Финнмарк», которая будет размещена в одноименной провинции на границе с Россией, сообщили в Министерстве обороны королевства.

Министр обороны Торе Сандвик заявил, что развертывание бригады на севере страны направлено на сдерживание потенциального противника.

«Создание бригады «Финнмарк» – это вынужденная мера в ответ на все более неопределенную ситуацию с безопасностью в мире. Цель – сдержать тех, кто не желает нам добра», – пояснил он.

Оборонное ведомство также планирует сформировать еще одну бригаду — «Юг», которая будет размещена на юге страны.

Ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявлял, что Осло заинтересовано в расширении присутствия НАТО на своей территории, увеличении количества учений и усилении активности альянса в Арктике.

Примечательно, что в феврале этого года Польша создала 16-ю моторизованную бригаду, дислоцированную в Варминьско-Мазурском воеводстве на границе с Калининградской областью. В ее составе – несколько тысяч военнослужащих, основное вооружение составляет бронетехника Rosomak, танки К2 и зенитные комплексы Poprad.