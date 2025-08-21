USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Норвежцы встают под ружье

20:40 978

В Норвегии впервые с 1982 года сформирована новая военная бригада – «Финнмарк», которая будет размещена в одноименной провинции на границе с Россией, сообщили в Министерстве обороны королевства.

Министр обороны Торе Сандвик заявил, что развертывание бригады на севере страны направлено на сдерживание потенциального противника.

«Создание бригады «Финнмарк» – это вынужденная мера в ответ на все более неопределенную ситуацию с безопасностью в мире. Цель – сдержать тех, кто не желает нам добра», – пояснил он.

Оборонное ведомство также планирует сформировать еще одну бригаду — «Юг», которая будет размещена на юге страны.

Ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявлял, что Осло заинтересовано в расширении присутствия НАТО на своей территории, увеличении количества учений и усилении активности альянса в Арктике.

Примечательно, что в феврале этого года Польша создала 16-ю моторизованную бригаду, дислоцированную в Варминьско-Мазурском воеводстве на границе с Калининградской областью. В ее составе – несколько тысяч военнослужащих, основное вооружение составляет бронетехника Rosomak, танки К2 и зенитные комплексы Poprad.

Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21:49 193
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
20:34 2428
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21:12 6444
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
12:48 2646
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
20:10 1698
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
19:42 2351
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
19:32 2016
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
19:03 3042
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 4708
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 9213
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2894

ЭТО ВАЖНО

Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21:49 193
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
20:34 2428
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21:12 6444
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
12:48 2646
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
20:10 1698
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
19:42 2351
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
19:32 2016
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
19:03 3042
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
В Белом доме посмеялись над предложением Лаврова
18:45 4708
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане
Масштабная кибератака: названа причина перебоев с интернетом в Азербайджане обновлено 16:56
16:56 9213
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:36 2894
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться