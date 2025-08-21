Шведы замкнули на себя логистику НАТО

В городе Энчёпинге на юге Швеции появится логистический штаб НАТО, откуда будет осуществляться координация переброски войск стран — участниц альянса в Северной Европе, сообщает УНН.

Этот логистический хаб будет отвечать за возможное развертывание до 20 тысяч военнослужащих в регионе, при этом правительство Швеции поддержало эту инициативу.

«Швеция занимает важное географическое положение в НАТО, и наша способность перевозить ресурсы и персонал имеет большое значение», — отметил министр обороны страны Пол Йонсон.

База будет функционировать как штаб Joint Logistics Support Group (JLSG), соответствующий модели НАТО, согласно которой такие штабы создаются в каждом региональном оперативном районе. Она возьмет на себя координацию операций в зоне, включающей Северную Америку, Великобританию и страны Северной Европы, при этом в ее работе планируется участие около 70 человек.