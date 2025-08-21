Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне»

Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне, учитывая непредсказуемость идущих в мире процессов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями во время визита в Кельбаджар.

«Конечно, наши Вооруженные силы каждую минуту, каждый день стоят на страже интересов и безопасности нашего государства. Мы наблюдаем, видим и будем видеть возможные источники угроз.

Мы наращиваем нашу военную мощь. После Второй Карабахской войны в связи с развитием наших сил как на Каспии, так и всех других Вооруженных сил мы увеличили численность наших сил специального назначения на тысячи бойцов – не хочу называть точную цифру, но намного, были созданы новые силы коммандос.

В нашу страну доставлены самые современные беспилотные летательные аппараты, новые артиллерийские системы. Заключены контракты на приобретение новых боевых самолетов, а имеющиеся полностью модернизированы. Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности – мы сами, государство, народ и наши Вооруженные силы. Поэтому если в чью-то больную голову взбредет мысль совершить какую-либо провокацию против Азербайджана, то, я думаю, они вновь об этом пожалеют. А мы отныне будем жить как народ-победитель и победоносное государство», - подчеркнул глава государства.