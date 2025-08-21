Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон

Президент США Дональд Трамп сегодня лично выйдет наводить порядок на улицах Вашингтона. Об этом американский лидер сообщил в интервью журналисту Тодду Старнсу.

«Я собираюсь сегодня вечером выйти на улицу, думаю, вместе с полицией и, конечно же, военными. Так что мы выполним свою работу. Национальная гвардия молодец, она проделала фантастическую работу», - сказал Трамп.

11 августа Трамп распорядился направить сотрудников Национальной гвардии в Вашингтон «для восстановления правопорядка». Ранее он заявил, что бездомные должны покинуть американскую столицу, пообещав бороться с преступностью в городе.

Он также объявил, что в рамках мер по борьбе с насильственной преступностью полиция Вашингтона переходит под федеральный контроль.

По словам Трампа, он хочет сделать город «безопаснее и красивее, чем когда-либо».