Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

ООН призвала США к сдержанности

21 августа 2025, 22:02 1171

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно наблюдает за действиями американских боевых кораблей в Карибском море у побережья Венесуэлы и призывает стороны к сдержанности. Об этом на брифинге заявила заместитель официального представителя главы всемирной организации Даньела Гросс де Альмейда.

«Генеральный секретарь ООН пристально следит за развитием событий в Карибском бассейне, касающихся отношений между Венесуэлой и США. Он призывает оба правительства к снижению напряженности, проявлению сдержанности и урегулированию разногласий мирными средствами», – сказала она.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Минобороны США 19 августа сообщило, что три американских эсминца в ближайшее время направятся в южную часть Карибского моря и разместятся у побережья Венесуэлы для проведения операций против наркоторговли. По информации агентства, речь идет о разведывательных и наблюдательных миссиях, с возможностью нанесения точечных ударов при необходимости. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент Дональд Трамп намерен использовать все доступные ресурсы для пресечения наркотрафика из Венесуэлы. Она также обвинила венесуэльского лидера Николаса Мадуро в руководстве «наркотеррористическим картелем» и подчеркнула, что его пребывание у власти считает незаконным. В ответ на «абсурдные угрозы» президент Венесуэлы объявил о мобилизации 4,5 млн вооруженных ополченцев по всей стране. 

21 августа 2025, 23:16 727
21 августа 2025, 22:33 2102
21 августа 2025, 22:23 1954
21 августа 2025, 21:49 1528
21 августа 2025, 20:34 5032
21 августа 2025, 21:12 8887
21 августа 2025, 12:48 2973
21 августа 2025, 20:10 2904
21 августа 2025, 19:42 3527
21 августа 2025, 19:32 2817
21 августа 2025, 19:03 4184

