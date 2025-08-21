USD 1.7000
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Китайцы поплатились за иранскую нефть

21 августа 2025, 22:17 1657

Вашингтон объявил о санкциях в отношении китайских компаний, управляющих морскими терминалами, за участие в поставках иранской нефти, сообщил заместитель представителя Госдепа США Томми Пигот.

«Госдепартамент вводит санкции против двух китайских операторов терминалов и складов нефти, а также нефтепродуктов, которые способствовали импорту миллионов баррелей незаконной иранской нефти на нескольких судах, включенных в санкционный список США», — сообщил Пигот.

Он пояснил, что США подобной мерой блокируют доходы Ирана, которыми «финансируются терроризм и репрессии». Пигот отметил, что это уже четвертый пакет санкций, введенных США против китайских портовых операторов, участвующих в торговле иранской нефтью.

Также Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наложило санкции на гражданина Греции, которого связывают с поставками иранской нефти через принадлежащие ему компании, а также на ряд судов, задействованных в ее транспортировке.

Под ограничения попали судоходные фирмы Marant Shipping and Trading S.A., Square Tanker Management Ltd., Comford Management S.A. и United Chartering S.A. Кроме того, санкции затронули посредников в торговле иранской нефтью, зарегистрированных в ОАЭ, Гонконге и на Маршалловых островах, а также несколько судов, ходящих под флагами различных стран.

30 июля Вашингтон объявил о введении масштабных ограничений в отношении свыше 50 физических лиц и компаний, задействованных в транспортировке и продаже иранской нефти. Это крупнейший санкционный пакет против Ирана с 2018 года.

США просят Израиль не мешать Ливану
США просят Израиль не мешать Ливану
21 августа 2025, 23:16 729
США пообещали признать Россию спонсором терроризма
США пообещали признать Россию спонсором терроризма
21 августа 2025, 22:33 2103
Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»
Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»
21 августа 2025, 22:23 1954
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21 августа 2025, 21:49 1529
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
21 августа 2025, 20:34 5033
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21 августа 2025, 21:12 8888
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
21 августа 2025, 12:48 2973
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
21 августа 2025, 20:10 2904
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
21 августа 2025, 19:42 3528
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
21 августа 2025, 19:32 2817
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
21 августа 2025, 19:03 4185

