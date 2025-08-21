Китайцы поплатились за иранскую нефть

Вашингтон объявил о санкциях в отношении китайских компаний, управляющих морскими терминалами, за участие в поставках иранской нефти, сообщил заместитель представителя Госдепа США Томми Пигот.

«Госдепартамент вводит санкции против двух китайских операторов терминалов и складов нефти, а также нефтепродуктов, которые способствовали импорту миллионов баррелей незаконной иранской нефти на нескольких судах, включенных в санкционный список США», — сообщил Пигот.

Он пояснил, что США подобной мерой блокируют доходы Ирана, которыми «финансируются терроризм и репрессии». Пигот отметил, что это уже четвертый пакет санкций, введенных США против китайских портовых операторов, участвующих в торговле иранской нефтью.

Также Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наложило санкции на гражданина Греции, которого связывают с поставками иранской нефти через принадлежащие ему компании, а также на ряд судов, задействованных в ее транспортировке.

Под ограничения попали судоходные фирмы Marant Shipping and Trading S.A., Square Tanker Management Ltd., Comford Management S.A. и United Chartering S.A. Кроме того, санкции затронули посредников в торговле иранской нефтью, зарегистрированных в ОАЭ, Гонконге и на Маршалловых островах, а также несколько судов, ходящих под флагами различных стран.

30 июля Вашингтон объявил о введении масштабных ограничений в отношении свыше 50 физических лиц и компаний, задействованных в транспортировке и продаже иранской нефти. Это крупнейший санкционный пакет против Ирана с 2018 года.