Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»

Президент США Дональд Трамп высоко оценил президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что украинский лидер «выглядел очень хорошо» и «борется изо всех сил».

В интервью журналисту Тодду Старнсу Трамп прокомментировал внешний вид Зеленского во время визита в Белый дом 18 августа, согласившись с замечанием Старнса, что президент Украины «действительно был одет подобающе для Белого дома». Речь шла о решении Зеленского надеть строгий черный костюм, что отличалось от его привычной военной формы и подчеркивало дипломатический характер встречи.

Трамп также признал трудности, с которыми сталкивается президент Украины, заявив: «Это тяжелая война, Зеленский делает, что может».