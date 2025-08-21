USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»

21 августа 2025, 22:23 1957

Президент США Дональд Трамп высоко оценил президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что украинский лидер «выглядел очень хорошо» и «борется изо всех сил».

В интервью журналисту Тодду Старнсу Трамп прокомментировал внешний вид Зеленского во время визита в Белый дом 18 августа, согласившись с замечанием Старнса, что президент Украины «действительно был одет подобающе для Белого дома». Речь шла о решении Зеленского надеть строгий черный костюм, что отличалось от его привычной военной формы и подчеркивало дипломатический характер встречи.

Трамп также признал трудности, с которыми сталкивается президент Украины, заявив: «Это тяжелая война, Зеленский делает, что может».

