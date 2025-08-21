США пообещали признать Россию спонсором терроризма

Соединенные Штаты могут официально признать Россию государством-спонсором терроризма, если Москва не вернет незаконно вывезенных украинских детей. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети X.

Политик напомнил, что во время войны российская сторона похитила более 19 тысяч несовершеннолетних.

«Похищение детей из их родной страны — отвратительный и варварский акт. Как я уже говорил ранее в этом году, я намерен продвигать законопроект, согласно которому Россия будет признана государством-спонсором терроризма, если не вернет детей», — подчеркнул сенатор. Грэм добавил, что подобный статус сделает «опасным» любое сотрудничество с Россией для других стран и бизнеса, фактически усилив международную изоляцию Москвы.