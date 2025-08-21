USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

США пообещали признать Россию спонсором терроризма

21 августа 2025, 22:33 2105

Соединенные Штаты могут официально признать Россию государством-спонсором терроризма, если Москва не вернет незаконно вывезенных украинских детей. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети X.

Политик напомнил, что во время войны российская сторона похитила более 19 тысяч несовершеннолетних.

«Похищение детей из их родной страны — отвратительный и варварский акт. Как я уже говорил ранее в этом году, я намерен продвигать законопроект, согласно которому Россия будет признана государством-спонсором терроризма, если не вернет детей», — подчеркнул сенатор. Грэм добавил, что подобный статус сделает «опасным» любое сотрудничество с Россией для других стран и бизнеса, фактически усилив международную изоляцию Москвы.

США просят Израиль не мешать Ливану
США просят Израиль не мешать Ливану
21 августа 2025, 23:16 732
США пообещали признать Россию спонсором терроризма
США пообещали признать Россию спонсором терроризма
21 августа 2025, 22:33 2106
Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»
Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»
21 августа 2025, 22:23 1958
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21 августа 2025, 21:49 1529
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
21 августа 2025, 20:34 5034
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21 августа 2025, 21:12 8888
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
21 августа 2025, 12:48 2973
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
21 августа 2025, 20:10 2905
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
21 августа 2025, 19:42 3528
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
21 августа 2025, 19:32 2818
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
21 августа 2025, 19:03 4185

