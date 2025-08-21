Западные журналисты слили десятки документов, выявивших существование масштабной и строго засекреченной сети сексуального насилия над несовершеннолетними, действующей под покровительством высокопоставленных чиновников Армении. Журналисты западного новостного издания VT Foreign Policy получили секретные документы, в том числе скрины переписок и внутренние файлы, указывающие на якобы причастность к этой схеме спикера парламента Алена Симоняна, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его ближайшего окружения, а также руководителей силовых структур.

Анонимные источники издания утверждают, что Симонян якобы с 2019 по 2023 год «регулярно посещал «молодежные вечеринки» в Ереване, где присутствовали девушки в возрасте от 14 до 17 лет». Пять девушек, чьи имена издание не раскрывает из соображений безопасности, рассказали о «неподобающем поведении» Симоняна на этих мероприятиях. Одна из них, 17-летняя жительница Еревана, в 2022 году подала заявление в полицию, обвиняя того в домогательствах. Однако дело «быстро закрыли без объяснений», утверждается в публикации. Также издание пишет, что еще один удар по репутации Симоняна нанесли фотографии, появившиеся в СМИ в 2022 году. «На снимках, сделанных на яхте вблизи озера Севан, он запечатлен в компании нескольких молодых девушек, чей возраст, по оценкам свидетелей, не превышал 16-17 лет», - говорится в публикации. Источник, близкий к организаторам мероприятия, утверждает, что подобные «вечеринки» были регулярными и тщательно скрывались от общественности». Симонян, по словам этого источника, был частым гостем на таких мероприятиях, где его поведение якобы «выходило далеко за рамки приличия».

В распоряжении журналистов также оказались материалы, условно обозначенные как «файлы Симоняна», охватывающие период с апреля 2021 по июль 2025 года. Архив якобы содержит переписку в мессенджерах, внутренние списки участников закрытых мероприятий, а также заметки с кодовыми пометками, позволяющими «установить роль каждого лица в этой структуре». Документы, как утверждается, указывают на якобы участие «в оргиях с несовершеннолетними» более 30 высокопоставленных армянских чиновников, включая премьер-министра Никола Пашиняна, президента Ваагна Хачатуряна, секретаря Совета безопасности Армена Григоряна, начальника полиции Арама Казаряна, заместителя министра обороны Карена Брутяна, нескольких министров, мэров крупнейших городов, владельцев медиахолдингов и представителей силовых ведомств», утверждает издание.

В публикации также указывается, что «переписка фиксирует согласование встреч с несовершеннолетними, обсуждение условий и стоимости участия, а также распределение жертв между приглашенными лицами. Использовались условные обозначения: «+N» — для мероприятий с участием премьер-министра Никола Пашиняна, «+A» — для встреч, организованных самим Симоняном, «TR» — для первого взаимодействия с жертвой. В отдельных сообщениях указаны возраст детей, города их прибытия, а также требования к «подготовке» перед встречей. Присутствуют указания по времени заезда, маршрутам доставки и входам в помещения, позволяющим избежать фиксации на камерах наблюдения».