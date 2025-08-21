Пожар на газозаправке в Азербайджане: у пострадавших сильные ожоги

На горячую службу «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре на газозаправочной станции в селе Ашагы Авшар Агджабединского района.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия прибыли силы Агджабединского районного отделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что пожар начался в офисном помещении на территории станции, сохранялся высокий риск распространения огня на резервуар, наполненный сжиженным газом.

Благодаря оперативным и неотложным действиям пожарных возгорание было локализовано и ликвидировано в короткие сроки, не дав ему распространиться на территорию станции и на газовый резервуар. Огнем повреждены конструкции офиса общей площадью 16 кв. м. Пострадали граждане: Руслан Ислам оглу Гурбанов (1979 г.р.), Самир Гусейн оглу Шукюров (1988 г.р.) и Рамиль Самир оглу Шукюров (2013 г.р.), они получили ожоги различной степени тяжести.

Остальные строения на территории станции, а также резервуар объемом 20 куб. м со сжиженным газом, были защищены от огня.