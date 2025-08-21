USD 1.7000
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Пожар на газозаправке в Азербайджане: у пострадавших сильные ожоги

21 августа 2025, 23:05 1948

На горячую службу «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре на газозаправочной станции в селе Ашагы Авшар Агджабединского района.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия прибыли силы Агджабединского районного отделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что пожар начался в офисном помещении на территории станции, сохранялся высокий риск распространения огня на резервуар, наполненный сжиженным газом.

Благодаря оперативным и неотложным действиям пожарных возгорание было локализовано и ликвидировано в короткие сроки, не дав ему распространиться на территорию станции и на газовый резервуар. Огнем повреждены конструкции офиса общей площадью 16 кв. м. Пострадали граждане: Руслан Ислам оглу Гурбанов (1979 г.р.), Самир Гусейн оглу Шукюров (1988 г.р.) и Рамиль Самир оглу Шукюров (2013 г.р.), они получили ожоги различной степени тяжести.

Остальные строения на территории станции, а также резервуар объемом 20 куб. м со сжиженным газом, были защищены от огня.

* * * 

Пожар произошел на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в Агджабединском районе, три человека получили сильные ожоги, сообщили в МЧС. 

Инцидент произошел на участке магистрали Мингячевир – Бахрамтепе, проходящей через село Ашагы Авшар в Агджабединском районе. В результате пострадали три человека, они получили серьезные ожоги.

Пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в реанимации.

По данному факту начато расследование.

США просят Израиль не мешать Ливану
США просят Израиль не мешать Ливану
21 августа 2025, 23:16 733
США пообещали признать Россию спонсором терроризма
США пообещали признать Россию спонсором терроризма
21 августа 2025, 22:33 2108
Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»
Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»
21 августа 2025, 22:23 1960
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21 августа 2025, 21:49 1532
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
21 августа 2025, 20:34 5037
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21 августа 2025, 21:12 8890
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
21 августа 2025, 12:48 2973
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
21 августа 2025, 20:10 2905
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
21 августа 2025, 19:42 3528
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
21 августа 2025, 19:32 2819
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
21 августа 2025, 19:03 4185

