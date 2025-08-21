У Трампа предложили принять Россию в НАТО

США могут предложить России членство в НАТО с целью достижения урегулирования российско-украинской войны на условиях Вашингтона. Об этом заявил бывший конгрессмен-республиканец и соратник президента Дональда Трампа Мэтт Гетц.

«У меня есть идея: предложите России членство в НАТО», – сказал Гетц в эфире своей программы на телеканале One America News.

По его мнению, членство России в НАТО не должно восприниматься как жест доброй воли, а как мощный инструмент давления, который Трамп сможет использовать в переговорах.

Он подчеркнул, что такой «пряник» способен обеспечить Вашингтону уступки Москвы – в вопросах прекращения боевых действий, расширения экономического сотрудничества и урегулирования территориальных споров на Украине. При этом политик отметил, что не считает свою позицию радикальной, напомнив, что идея партнерства России и НАТО уже обсуждалась экспертами с разными политическими взглядами.

Ранее Билл Клинтон рассказал, что во время своего президентства предлагал российскому коллеге Борису Ельцину не только особое партнерство, но и возможность вступления России в НАТО. В то же время Энтони Блинкен, будучи главой Госдепартамента, утверждал, что Россия в 1990-х годах самостоятельно отвергла предложение Запада о вступлении в альянс.