Орбан отреагировал на атаку России на населенный венграми город

Будапешт предложил помощь венгерской общине Закарпатья после сообщений о ракетном ударе и пожаре на заводе в западной Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях.

«На сегодняшнем заседании правительства мы рассмотрели последствия российского ракетного обстрела Мукачево. Я приказал министру внутренних дел подготовить больницы в Дебрецене и Ньиредьхазе к приему раненых. Слава богу, в этом не было необходимости», – написал он.

Орбан также отметил, что министр иностранных дел Петер Сийярто провел консультации с представителями венгерской общины в Закарпатье, которым была предложена помощь со стороны Будапешта.

Венгерское национальное меньшинство в Украине проживает преимущественно в Закарпатской области, на юго-западе страны. Основная часть венгров сосредоточена в районах, граничащих с Венгрией, в том числе в Береговском, Виноградовском и Ужгородском. Крупнейшим центром венгерской общины считается город Берегово, где венгры составляют значительную часть населения. По данным последней переписи, в Украине проживает около 150 тысяч этнических венгров.

Ранее в пятницу Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области сообщило о крупном пожаре в Мукачево — возгоранием было охвачено около 7 тыс. кв. метров. Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что удары пришлись по заводу американской компании Flex. Глава Американской торговой палаты на Украине Энди Хундер в комментарии Associated Press назвал случившееся «сигналом» со стороны России о нежелании идти на мирное урегулирование. По последним данным, в результате удара по заводу пострадали 19 человек. Как сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, десять из них были госпитализированы, еще девять обратились за медицинской помощью самостоятельно. Шестеро остаются в больнице с различными травмами, один — в тяжелом состоянии.