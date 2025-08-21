USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Орбан отреагировал на атаку России на населенный венграми город

21 августа 2025, 23:57 950

Будапешт предложил помощь венгерской общине Закарпатья после сообщений о ракетном ударе и пожаре на заводе в западной Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях.

«На сегодняшнем заседании правительства мы рассмотрели последствия российского ракетного обстрела Мукачево. Я приказал министру внутренних дел подготовить больницы в Дебрецене и Ньиредьхазе к приему раненых. Слава богу, в этом не было необходимости», – написал он.

Орбан также отметил, что министр иностранных дел Петер Сийярто провел консультации с представителями венгерской общины в Закарпатье, которым была предложена помощь со стороны Будапешта.

Венгерское национальное меньшинство в Украине проживает преимущественно в Закарпатской области, на юго-западе страны. Основная часть венгров сосредоточена в районах, граничащих с Венгрией, в том числе в Береговском, Виноградовском и Ужгородском. Крупнейшим центром венгерской общины считается город Берегово, где венгры составляют значительную часть населения. По данным последней переписи, в Украине проживает около 150 тысяч этнических венгров.

Ранее в пятницу Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области сообщило о крупном пожаре в Мукачево — возгоранием было охвачено около 7 тыс. кв. метров. Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что удары пришлись по заводу американской компании Flex. Глава Американской торговой палаты на Украине Энди Хундер в комментарии Associated Press назвал случившееся «сигналом» со стороны России о нежелании идти на мирное урегулирование. По последним данным, в результате удара по заводу пострадали 19 человек. Как сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, десять из них были госпитализированы, еще девять обратились за медицинской помощью самостоятельно. Шестеро остаются в больнице с различными травмами, один — в тяжелом состоянии.

США просят Израиль не мешать Ливану
США просят Израиль не мешать Ливану
21 августа 2025, 23:16 734
США пообещали признать Россию спонсором терроризма
США пообещали признать Россию спонсором терроризма
21 августа 2025, 22:33 2111
Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»
Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»
21 августа 2025, 22:23 1962
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21 августа 2025, 21:49 1532
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
21 августа 2025, 20:34 5038
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21 августа 2025, 21:12 8893
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
21 августа 2025, 12:48 2974
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
21 августа 2025, 20:10 2909
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
21 августа 2025, 19:42 3531
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
21 августа 2025, 19:32 2819
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
21 августа 2025, 19:03 4185

ЭТО ВАЖНО

США просят Израиль не мешать Ливану
США просят Израиль не мешать Ливану
21 августа 2025, 23:16 734
США пообещали признать Россию спонсором терроризма
США пообещали признать Россию спонсором терроризма
21 августа 2025, 22:33 2111
Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»
Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»
21 августа 2025, 22:23 1962
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21 августа 2025, 21:49 1532
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
21 августа 2025, 20:34 5038
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21 августа 2025, 21:12 8893
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
21 августа 2025, 12:48 2974
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
21 августа 2025, 20:10 2909
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
21 августа 2025, 19:42 3531
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
21 августа 2025, 19:32 2819
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
21 августа 2025, 19:03 4185
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться