Президент Бразилии - не клон

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его политические оппоненты намеренно распространяют ложную информацию с целью подорвать его репутацию.

«В нашей стране работает настоящая фабрика лжи. Например, распространяются слухи, что я уже умер, что я на самом деле клон. На днях я совершал пробежку по лестнице [в резиденции], после чего заявили, что это не Лула да Силва, а его двойник», – сказал он.

Он напомнил о видеозаписи, опубликованной его пресс-службой, на которой 79-летний президент бежит по дворцу Планалту, чтобы успеть встретить прибывшего с государственным визитом президента Эквадора Даниэля Нобоа.

Лула также отметил, что уже в третий раз занимает высший государственный пост и выразил надежду продолжать политическую карьеру вплоть до десятого срока, добавив, что хотел бы дожить до 120 лет.

По его словам, планы баллотироваться на выборах 2026 года вызывают раздражение у оппонентов.

«Мое первое президентство расстроило многих соперников. Два срока подряд вызвали у них еще большее беспокойство. Третий срок только усилил это чувство. Представьте, как они будут раздражены, если будет еще и четвертый. Так что готовьтесь», – заключил он.