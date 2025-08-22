USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине
Новость дня
Зеленский об ударе по американскому заводу в Украине

Боевики сбили полицейский вертолет, множество погибших

ВИДЕО
00:30 260

В Колумбии боевики сбили полицейский вертолет, погибли восемь сотрудников, сообщил президент страны Густаво Петро.

Сообщается, что эти служащие должны были уничтожить полторы тонны кокаина, которые изъяли власти.

США просят Израиль не мешать Ливану
США просят Израиль не мешать Ливану
21 августа 2025, 23:16 736
США пообещали признать Россию спонсором терроризма
США пообещали признать Россию спонсором терроризма
21 августа 2025, 22:33 2114
Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»
Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»
21 августа 2025, 22:23 1962
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21 августа 2025, 21:49 1532
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
21 августа 2025, 20:34 5039
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21 августа 2025, 21:12 8893
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
21 августа 2025, 12:48 2974
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
21 августа 2025, 20:10 2910
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
21 августа 2025, 19:42 3531
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
21 августа 2025, 19:32 2819
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
21 августа 2025, 19:03 4186

ЭТО ВАЖНО

США просят Израиль не мешать Ливану
США просят Израиль не мешать Ливану
21 августа 2025, 23:16 736
США пообещали признать Россию спонсором терроризма
США пообещали признать Россию спонсором терроризма
21 августа 2025, 22:33 2114
Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»
Трамп похвалил Зеленского: «Он делает, что может»
21 августа 2025, 22:23 1962
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
Трамп лично выйдет патрулировать Вашингтон
21 августа 2025, 21:49 1532
Украина парализовала поставки России иранского оружия
Украина парализовала поставки России иранского оружия
21 августа 2025, 20:34 5039
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь
Трамп подождет две недели... И выберет другой путь ОБНОВЛЕНО 21:12
21 августа 2025, 21:12 8893
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
21 августа 2025, 12:48 2974
Турция ввела ограничения для израильтян
Турция ввела ограничения для израильтян
21 августа 2025, 20:10 2910
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
Что Путин пообещал Украине на Аляске?
21 августа 2025, 19:42 3531
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
Трамп не заплатит сотни миллионов долларов
21 августа 2025, 19:32 2819
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
Украинцы освободили шесть населенных пунктов
21 августа 2025, 19:03 4186
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться