Боевики сбили полицейский вертолет, множество погибших

В Колумбии боевики сбили полицейский вертолет, погибли восемь сотрудников, сообщил президент страны Густаво Петро.
Сообщается, что эти служащие должны были уничтожить полторы тонны кокаина, которые изъяли власти.
August 21, 2025
