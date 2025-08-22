Ливан начал разоружать палестинцев

Ливан заявил в четверг, что приступает к запланированному разоружению палестинских группировок в лагерях беженцев, что является частью более широких усилий по установлению государственной монополии на оружие, передает Reuters.

Запланированное разоружение началось с передачи оружия в четверг из лагеря Бурдж-аль-Бараджне в Бейруте ливанской армии, сообщила канцелярия премьер-министра Ливана.

Этот шаг призван ознаменовать начало более широких усилий по разоружению, и в ближайшие недели ожидаются дополнительные поставки из Бурдж-аль-Бараджне и других лагерей по всей стране, говорится в заявлении управления.

Представитель партии ФАТХ сообщил агентству Reuters, что на данный момент было передано только нелегальное оружие, которое поступило в лагерь 24 часа назад.

В рамках перемирия с Израилем, заключенного в ноябре и поддержанного Соединенными Штатами, Ливан обязался ограничить поставки оружия шести конкретным государственным силам безопасности, бросив вызов движению «Хезболла».

Кабинет министров поручил армии разработать план по установлению государственной монополии на оружие к концу года. Инициатива по разоружению палестинских группировок является частью соглашения, достигнутого в ходе саммита 21 мая между президентом Ливана Джозефом Ауном и президентом Палестины Махмудом Аббасом, в котором был подтвержден суверенитет Ливана и принцип, согласно которому только государство должно носить оружие, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Два дня спустя ливанские и палестинские официальные лица согласовали график и механизм разоружения, говорится в заявлении.

Палестинские группировки уже давно действуют относительно автономно в нескольких из 12 лагерей беженцев в Ливане, которые в основном находятся за пределами юрисдикции ливанского государства. Последняя передача оружия представляет собой самую серьезную попытку за последние годы решить проблему хранения оружия в лагерях.