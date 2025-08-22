Экс-директор ЦРУ о «звоне бокалов в Кремле»

Политика администрации президента США Дональда Трампа должна вызывать восхищение у России и Китая, заявил бывший директор ЦРУ, занимавший этот пост при Джо Байдене, Уильям Бернс. Он написал об этом в колонке для The Atlantic.

«Если бы аналитики ЦРУ увидели, что наши соперники из великой державы совершают подобное самоубийство, мы бы открыли бутылку бурбона. Вместо этого мы слышим звон бокалов с шампанским в Кремле и Чжуннаньхае (метоним для обозначения китайского правительства), — написал Бернс в статье для The Atlantic.

Среди решений нынешней администрации, которые негативно повлияли на позиции США в мире, он назвал ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID), 50-процентное сокращение бюджета Госдепартамента, а также увольнение целого ряда госслужащих, в том числе сотрудников ЦРУ, которыми он руководил.

Экс-глава ЦРУ напомнил о периоде маккартизма в США в 1950-х годах. «Целое поколение специалистов по Китаю было ложно обвинено в симпатиях к коммунистам и изгнано из Госдепартамента, что на долгие годы поставило американскую дипломатию в отношении Пекина в тупик», — подчеркнул он.

«Маккартизм» — явление в американской политике 30-х — 50-х годов, названное в честь сенатора Джозефа Маккарти. Оно заключалось в зачистке идеологически «неблагонадежных» деятелей культуры, заподозренных в симпатии к коммунистам.

«Мы поставили под угрозу сеть альянсов и партнерств, которым завидуют наши конкуренты. Мы даже сократили финансирование научных исследований, которое поддерживает нашу экономику», — отметил Бернс.

