USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Экс-директор ЦРУ о «звоне бокалов в Кремле»

01:14 1104

Политика администрации президента США Дональда Трампа должна вызывать восхищение у России и Китая, заявил бывший директор ЦРУ, занимавший этот пост при Джо Байдене, Уильям Бернс. Он написал об этом в колонке для The Atlantic.

«Если бы аналитики ЦРУ увидели, что наши соперники из великой державы совершают подобное самоубийство, мы бы открыли бутылку бурбона. Вместо этого мы слышим звон бокалов с шампанским в Кремле и Чжуннаньхае (метоним для обозначения китайского правительства), — написал Бернс в статье для The Atlantic.

Среди решений нынешней администрации, которые негативно повлияли на позиции США в мире, он назвал ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID), 50-процентное сокращение бюджета Госдепартамента, а также увольнение целого ряда госслужащих, в том числе сотрудников ЦРУ, которыми он руководил.

Экс-глава ЦРУ напомнил о периоде маккартизма в США в 1950-х годах. «Целое поколение специалистов по Китаю было ложно обвинено в симпатиях к коммунистам и изгнано из Госдепартамента, что на долгие годы поставило американскую дипломатию в отношении Пекина в тупик», — подчеркнул он.

«Маккартизм» — явление в американской политике 30-х — 50-х годов, названное в честь сенатора Джозефа Маккарти. Оно заключалось в зачистке идеологически «неблагонадежных» деятелей культуры, заподозренных в симпатии к коммунистам.

«Мы поставили под угрозу сеть альянсов и партнерств, которым завидуют наши конкуренты. Мы даже сократили финансирование научных исследований, которое поддерживает нашу экономику», — отметил Бернс.

Экс-глава ЦРУ напомнил о периоде маккартизма в США в 1950-х годах. «Целое поколение специалистов по Китаю было ложно обвинено в симпатиях к коммунистам и изгнано из Госдепартамента, что на долгие годы поставило американскую дипломатию в отношении Пекина в тупик», — подчеркнул он.

США прекратили делиться с союзниками информацией по Украине
США прекратили делиться с союзниками информацией по Украине
02:06 560
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности; все еще актуально
21 августа 2025, 15:33 5686
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией все еще актуально
21 августа 2025, 13:18 10329
Решение принято: Нетаньяху идет на Газу
Решение принято: Нетаньяху идет на Газу обновлено 22:49
21 августа 2025, 22:49 4023
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
21 августа 2025, 12:48 3155
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
21 августа 2025, 11:36 3086
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов все еще актуально
21 августа 2025, 11:06 4367
Лавров сорвал переговоры России и США
Лавров сорвал переговоры России и США Bloomberg
01:41 1186
Украина опять ударила по «Дружбе»
Украина опять ударила по «Дружбе» ВИДЕО
01:26 997
Экс-директор ЦРУ о «звоне бокалов в Кремле»
Экс-директор ЦРУ о «звоне бокалов в Кремле»
01:14 1105
Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне»
Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне»
21 августа 2025, 21:00 8027

ЭТО ВАЖНО

США прекратили делиться с союзниками информацией по Украине
США прекратили делиться с союзниками информацией по Украине
02:06 560
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности; все еще актуально
21 августа 2025, 15:33 5686
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией все еще актуально
21 августа 2025, 13:18 10329
Решение принято: Нетаньяху идет на Газу
Решение принято: Нетаньяху идет на Газу обновлено 22:49
21 августа 2025, 22:49 4023
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
21 августа 2025, 12:48 3155
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
21 августа 2025, 11:36 3086
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов все еще актуально
21 августа 2025, 11:06 4367
Лавров сорвал переговоры России и США
Лавров сорвал переговоры России и США Bloomberg
01:41 1186
Украина опять ударила по «Дружбе»
Украина опять ударила по «Дружбе» ВИДЕО
01:26 997
Экс-директор ЦРУ о «звоне бокалов в Кремле»
Экс-директор ЦРУ о «звоне бокалов в Кремле»
01:14 1105
Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне»
Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне»
21 августа 2025, 21:00 8027
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться