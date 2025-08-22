Украина опять ударила по «Дружбе»

USD 1.7000
Украинские дроны ударили по нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в Брянской области России. Видео опубликовал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

Предыдущий удар по станции был нанесен в ночь на 13 августа силами Главного управления разведки Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда заявил, что Будапешт перестал получать российскую нефть в результате удара, позже подачу восстановили.

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) Унеча является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов «Дружба», принадлежащей холдингу «Транснефтепродукт» и задействованной в обеспечении ВПК России. Основная функция станции — транспортировка нефти по трубопроводной системе, общая протяженность которой составляет около 9 тыс. км.

