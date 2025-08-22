USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Лавров сорвал переговоры России и США

Bloomberg
01:41 1186

Заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости включения России и Китая в гарантии безопасности Украины фактически сорвали переговоры между Москвой и Вашингтоном, сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, Лавров озвучил требование, согласно которому Россия и Китай должны стать частью любых договоренностей о гарантиях безопасности для Украины.

Это заявление прозвучало на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского, который 21 августа заявил, что Китай не может выступать гарантом мира, поскольку Пекин не оказал Киеву поддержки в начале войны и, напротив, поддерживал Россию.

Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов, опрошенных Bloomberg, расценили комментарии Лаврова как попытку затормозить мирный процесс. По их словам, заявления главы российского МИД вызывают сомнения в том, что президент России Владимир Путин готов к заключению соглашения.

Источники агентства также предположили, что Кремль может попытаться убедить Белый дом отказаться от идеи предоставления Украине гарантий безопасности. Кроме того, по их мнению, Москва, вероятно, будет стремиться понизить уровень возможного саммита между Зеленским и Путиным до встречи чиновников более низкого ранга, чтобы избежать новых санкций со стороны США.

США прекратили делиться с союзниками информацией по Украине
США прекратили делиться с союзниками информацией по Украине
02:06 560
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности; все еще актуально
21 августа 2025, 15:33 5687
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией все еще актуально
21 августа 2025, 13:18 10330
Решение принято: Нетаньяху идет на Газу
Решение принято: Нетаньяху идет на Газу обновлено 22:49
21 августа 2025, 22:49 4023
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
21 августа 2025, 12:48 3155
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
21 августа 2025, 11:36 3086
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов все еще актуально
21 августа 2025, 11:06 4368
Лавров сорвал переговоры России и США
Лавров сорвал переговоры России и США Bloomberg
01:41 1187
Украина опять ударила по «Дружбе»
Украина опять ударила по «Дружбе» ВИДЕО
01:26 998
Экс-директор ЦРУ о «звоне бокалов в Кремле»
Экс-директор ЦРУ о «звоне бокалов в Кремле»
01:14 1105
Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне»
Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне»
21 августа 2025, 21:00 8028

