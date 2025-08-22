Лавров сорвал переговоры России и США

Заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости включения России и Китая в гарантии безопасности Украины фактически сорвали переговоры между Москвой и Вашингтоном, сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, Лавров озвучил требование, согласно которому Россия и Китай должны стать частью любых договоренностей о гарантиях безопасности для Украины.

Это заявление прозвучало на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского, который 21 августа заявил, что Китай не может выступать гарантом мира, поскольку Пекин не оказал Киеву поддержки в начале войны и, напротив, поддерживал Россию.

Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов, опрошенных Bloomberg, расценили комментарии Лаврова как попытку затормозить мирный процесс. По их словам, заявления главы российского МИД вызывают сомнения в том, что президент России Владимир Путин готов к заключению соглашения.

Источники агентства также предположили, что Кремль может попытаться убедить Белый дом отказаться от идеи предоставления Украине гарантий безопасности. Кроме того, по их мнению, Москва, вероятно, будет стремиться понизить уровень возможного саммита между Зеленским и Путиным до встречи чиновников более низкого ранга, чтобы избежать новых санкций со стороны США.