США прекратили делиться с союзниками информацией по Украине

Директор национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад издала директиву, предписывающую не делиться с союзными разведсообществами любой информацией о переговорах между Россией и Украиной. Об этом CBS News сообщили несколько представителей американской разведки на условиях анонимности.

Меморандум датирован 20 июля и подписан Габбард. Документ предписывает не передавать сведения странам альянса «Five Eyes» (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия). По словам источников, вся аналитика и информация, связанная с переговорами, помечена как «NOFORN» — без иностранного распространения. Делиться отныне можно лишь официально опубликованной информацией. Распространение материалов также ограничено рамками подготовивших их ведомств.

При этом документ не запрещает обмен дипломатическими данными, полученными другими каналами, или военной информацией, не связанной с переговорами, включая данные, которые США передают украинским военным для обороны.

В офисе директора национальной разведки CBS News переадресовали вопросы в Белый дом, но там комментариев не предоставили.

«Ценность партнёрства Five Eyes заключается в том, что при выработке решений мы можем обмениваться разведданными и лучше понимать планы, намерения и возможности противников», — пояснил бывший сотрудник ЦРУ и Министерства внутренней безопасности США Стивен Кэш. По его словам, союзникам важно иметь «единую картину разведданных», чтобы координировать позиции на переговорах или в ходе военных действий.