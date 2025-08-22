USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

США прекратили делиться с союзниками информацией по Украине

Директор национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад издала директиву, предписывающую не делиться с союзными разведсообществами любой информацией о переговорах между Россией и Украиной. Об этом CBS News сообщили несколько представителей американской разведки на условиях анонимности.

Меморандум датирован 20 июля и подписан Габбард. Документ предписывает не передавать сведения странам альянса «Five Eyes» (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия). По словам источников, вся аналитика и информация, связанная с переговорами, помечена как «NOFORN» — без иностранного распространения. Делиться отныне можно лишь официально опубликованной информацией. Распространение материалов также ограничено рамками подготовивших их ведомств.

В директиве указано, что вся аналитика и данные, связанные с переговорами, классифицируются как «NOFORN» (no foreign dissemination) — для внутреннего пользования и без права передачи иностранным государствам или гражданам. Исключение составляют только сведения, уже опубликованные в открытом доступе. Распространение материалов ограничено рамками ведомств, собравших или подготовивших информацию.

При этом документ не запрещает обмен дипломатическими данными, полученными другими каналами, или военной информацией, не связанной с переговорами, включая данные, которые США передают украинским военным для обороны.

В офисе директора национальной разведки CBS News переадресовали вопросы в Белый дом, но там комментариев не предоставили.

«Ценность партнёрства Five Eyes заключается в том, что при выработке решений мы можем обмениваться разведданными и лучше понимать планы, намерения и возможности противников», — пояснил бывший сотрудник ЦРУ и Министерства внутренней безопасности США Стивен Кэш. По его словам, союзникам важно иметь «единую картину разведданных», чтобы координировать позиции на переговорах или в ходе военных действий.

Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности; все еще актуально
21 августа 2025, 15:33 5687
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией
Алиев о фактическом конце противостояния с Арменией все еще актуально
21 августа 2025, 13:18 10331
Решение принято: Нетаньяху идет на Газу
Решение принято: Нетаньяху идет на Газу обновлено 22:49
21 августа 2025, 22:49 4023
Палестинцев переселяют в Ливию?
Палестинцев переселяют в Ливию? главный вопрос; все еще актуально
21 августа 2025, 12:48 3155
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда?
Субсидии растут, а урожайность падает. Что за беда? поговорим о наших проблемах; все еще актуально
21 августа 2025, 11:36 3086
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов
Азербайджан вкладывает в Турцию еще 7 миллиардов долларов все еще актуально
21 августа 2025, 11:06 4368
Лавров сорвал переговоры России и США
Лавров сорвал переговоры России и США Bloomberg
01:41 1188
Украина опять ударила по «Дружбе»
Украина опять ударила по «Дружбе» ВИДЕО
01:26 998
Экс-директор ЦРУ о «звоне бокалов в Кремле»
Экс-директор ЦРУ о «звоне бокалов в Кремле»
01:14 1105
Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне»
Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне»
21 августа 2025, 21:00 8032

