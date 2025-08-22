Удалось ли Армении убедить Иран согласиться на так называемый «маршрут Трампа» — вопрос, продолжающий оставаться предметом дискуссий на фоне напряженности в регионе. Несмотря на многочисленные телефонные переговоры представителей Армении и Ирана после вашингтонского саммита 8 августа, а также визит президента Масуда Пезешкиана в Ереван, обеспокоенность Тегерана не рассеялась. Своеобразным индикатором стал пост Пезешкиана в соцсети X, опубликованный 20 августа после переговоров президента ИРИ с премьер-министром Николом Пашиняном: «Наши опасения по поводу присутствия третьих сил на нашей общей границе должны быть развеяны».

Эта фраза ясно указывает на то, что устные заверения армянской стороны о сохранении контроля над маршрутом не удовлетворяют Тегеран. Иран требует зафиксированных юридических гарантий, которые обеспечили бы его национальную безопасность. Напомним, что договоренность о передаче Зангезурского коридора американской компании сроком на 99 лет, получившая название TRIPP («маршрут Трампа»), была подписана в Белом доме. И документ этот, о чем уже не раз сообщалось, вызвал неоднозначную реакцию в Тегеране. Близкие к руководству КСИР консервативные круги заявили, что «Зангезур станет могилой для наемников Трампа». В то же время, президент Пезешкиан и его кабинет попытались смягчить риторику, назвав столь радикальные оценки «преувеличенными». В последующие дни министры иностранных дел и секретари Советов национальной безопасности Ирана и Армении провели ряд телефонных бесед. Ереван уверял, что маршрут останется под его контролем, а присутствие американских военных или частных военных компаний исключено. Однако визит Пезешкиана в Ереван подтвердил то, о чем говорят большинство зарубежных наблюдателей - доверие между Тегераном и Ереваном так и не было полностью восстановлено. Важным элементом неопределенности остаются детали функционирования проекта. Их предстоит выработать рабочей группе с участием представителей Армении, Азербайджана и США. Согласно предварительной схеме, США и Армения создадут совместное предприятие, юридически подчиняющееся Еревану. Армянская сторона обязуется взять на себя вопросы безопасности. При этом соглашение предусматривает «беспрепятственное сообщение» между Азербайджаном и Нахчываном, однако конкретное содержание этого термина пока не определено. Но именно эта неопределенность и тревожит Иран.

Армянские официальные лица утверждают, что новый маршрут отвечает интересам и Тегерана, поскольку расширяет возможности Исламской Республики для выхода к Черному морю. Тем не менее Иран, очевидно, не удовлетворяется декларативными обещаниями и настаивает на закреплении конкретных гарантий. О чем, в частности, пишет армянский аналитик Акоп Бадалян: «Иран попытается получить определенные механизмы, институциональные гарантии». По словам Бадаляна, эти гарантии могут быть оформлены в новых документах, связанных с расширением армяно-иранских экономических связей. В ходе визита Пезешкиана прозвучала инициатива о переводе отношений Еревана и Тегерана на уровень стратегического партнерства. В таком формате Армения могла бы юридически закрепить обязательства по обеспечению безопасности Зангезурского маршрута. Однако остается неясным, примет ли подобное решение политический истеблишмент Ирана, особенно консервативные силы, традиционно выступающие против открытия коридора. Эксперт-иранист Ален Шадунц отмечает, что даже если переговоры Пезешкиана смягчили позицию Тегерана, они не развеяли его тревог. «Эти опасения никогда не будут полностью сняты, - считает Шадунц. - Если американцы будут вовлечены, изменится лишь масштаб, но не сама природа угрозы». Особое внимание Тегерана приковано к деталям участия США. Ключевыми становятся вопросы о том, кто именно будет задействован в управлении маршрутом, какими полномочиями и ресурсами они будут обладать и какие фактические механизмы контроля предполагается использовать. Как подчеркнул Шадунц, именно детали определят масштаб будущих событий.