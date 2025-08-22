И Турция пробивает «Зангезурский коридор»

Сегодня, 22 августа, в турецком городе Ыгдыр состоится церемония закладки первого участка железной дороги Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилудж, выходящей к границе Нахчыванской автономной республики. Строительство рассчитано на пять лет, и запуск сквозного движения по Зангезурскому маршруту, соединяющему Азербайджан через Армению и Нахчыванскую автономию с Турцией, намечен на 2030 год. Этот проект должен привести к созданию региональной зоны экономической интеграции. Согласно техническому проекту, дорога будет двухпутной, полностью электрифицированной, протяжённостью 224 километра, с возможностью движения на основных участках со скоростью до 160 километров в час. Для реализации потребуется возведение десяти мостовых конструкций, включая три арочных виадука общей длиной 2,8 километра, а также строительство пяти тоннелей суммарной протяжённостью 11,3 километра. На турецком участке планируется возвести пять станций - Дигор, Тузлуджа, Ыгдыр, Аралык и Дилуджу.

Проект относится к числу сложнейших в технической реализации: он проходит в трудных геодезических условиях с большими перепадами высоты. На протяжении десятилетий специалисты сомневались в его целесообразности, указывая на высокую стоимость и сомнительную рентабельность. Однако нынешняя эпоха на Южном Кавказе знаменуется не конфликтами, а экономической интеграцией. Новые технологии позволяют реализовать строительство с меньшими затратами, а появление сквозного маршрута вдоль азербайджанской границы после завершения армяно-азербайджанского конфликта делает проект прибыльным элементом Срединного коридора. Министерство финансов Турции уже привлекло для реализации проекта 2,4 миллиарда евро из внешних источников. Соглашение подписано с группой кредиторов во главе с японским банком MUFG, в которую вошли Исламский банк, а также шведские и австрийские инвестиционные фонды EKN и OeKB. На территории Нахчыванской автономной республики железнодорожный переход будет построен в Садаракском районе. Параллельно с турецкими работами здесь планируется укладка второго пути на участке Велидаг–Ордубад. Будет модернизирован железнодорожный узел Джульфа, имеющий стратегическое значение, как развязка на иранскую сеть. В основном в Азербайджане продолжается строительство участка железной дороги Горадиз–Физули–Агбенд до границы с Арменией длиной около 110 километров. Завершить работы планируется в первом полугодии будущего года. Наименьшая по объёму и затратам часть строительства придётся на территорию Армении. Таким образом, к 2030 году маршрут должен быть полностью сдан в эксплуатацию.