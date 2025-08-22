И Турция пробивает «Зангезурский коридор»

Сегодня, 22 августа, в турецком городе Ыгдыр состоится церемония закладки первого участка железной дороги Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилудж, выходящей к границе Нахчыванской автономной республики. Строительство рассчитано на пять лет, и запуск сквозного движения по Зангезурскому маршруту, соединяющему Азербайджан через Армению и Нахчыванскую автономию с Турцией, намечен на 2030 год. Этот проект должен привести к созданию региональной зоны экономической интеграции.
Согласно техническому проекту, дорога будет двухпутной, полностью электрифицированной, протяжённостью 224 километра, с возможностью движения на основных участках со скоростью до 160 километров в час. Для реализации потребуется возведение десяти мостовых конструкций, включая три арочных виадука общей длиной 2,8 километра, а также строительство пяти тоннелей суммарной протяжённостью 11,3 километра. На турецком участке планируется возвести пять станций - Дигор, Тузлуджа, Ыгдыр, Аралык и Дилуджу.
Проект относится к числу сложнейших в технической реализации: он проходит в трудных геодезических условиях с большими перепадами высоты. На протяжении десятилетий специалисты сомневались в его целесообразности, указывая на высокую стоимость и сомнительную рентабельность. Однако нынешняя эпоха на Южном Кавказе знаменуется не конфликтами, а экономической интеграцией. Новые технологии позволяют реализовать строительство с меньшими затратами, а появление сквозного маршрута вдоль азербайджанской границы после завершения армяно-азербайджанского конфликта делает проект прибыльным элементом Срединного коридора.
Министерство финансов Турции уже привлекло для реализации проекта 2,4 миллиарда евро из внешних источников. Соглашение подписано с группой кредиторов во главе с японским банком MUFG, в которую вошли Исламский банк, а также шведские и австрийские инвестиционные фонды EKN и OeKB.
На территории Нахчыванской автономной республики железнодорожный переход будет построен в Садаракском районе. Параллельно с турецкими работами здесь планируется укладка второго пути на участке Велидаг–Ордубад. Будет модернизирован железнодорожный узел Джульфа, имеющий стратегическое значение, как развязка на иранскую сеть. В основном в Азербайджане продолжается строительство участка железной дороги Горадиз–Физули–Агбенд до границы с Арменией длиной около 110 километров. Завершить работы планируется в первом полугодии будущего года. Наименьшая по объёму и затратам часть строительства придётся на территорию Армении. Таким образом, к 2030 году маршрут должен быть полностью сдан в эксплуатацию.
Во время недавнего визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Армению Тегеран выразил поддержку Зангезурскому проекту, подчеркнув его значение для развития региональной торговли. Иран намерен увеличить товарооборот с Арменией с одного до трёх миллиардов долларов в год. Стыковка иранских автомобильных и железных дорог с Зангезурским узлом позволит расширить торговые связи с Евразийским экономическим союзом. В ходе визита было также анонсировано строительство второго моста через реку Араз на ирано-армянской границе, реконструкция действующего моста, модернизация пограничных терминалов и пересмотр тарифов для грузовых автомобилей в рамках коридора Персидский залив – Чёрное море.
Эти процессы открывают путь к созданию единого экономического пространства, объединяющего Нахчыван и Сюник. Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 июня 2023 года на территории Нахчыванской автономной республики утверждено создание свободной экономической зоны и промышленного парка. Налоговые и таможенные льготы создают благоприятные условия для развития бизнеса и привлекают зарубежных инвесторов к промышленным объектам и транспортно-коммуникационным развязкам региона. В стратегические планы включается использование возобновляемой энергетики. Нахчыванская автономия может стать региональным центром генерации электроэнергии и транзитным узлом для каспийского подводного энерго-кабеля в сторону Чёрного моря.
В перспективе регион объединит четыре свободные экономические зоны: СЭЗ Нахчыванской автономии, СЭЗ «Мегри» в Армении, экономическую зону «Долина Арас» в Азербайджане и иранскую торгово-промышленную зону «Арас». Совместная работа этих зон может превратить регион в единый производственный организм: от сырья и технических компонентов до готовой продукции, включая сборку сложной техники с использованием поставок из других макрорегионов. Здесь может сформироваться агропромышленный кластер, сеть складских мощностей и логистических центров, что позволит сократить пустые пробеги транспорта, наладить регулярные рефрижераторные перевозки и увеличить экспорт готовой продукции.
Зангезурский транспортно-промышленный узел становится символом новой эпохи XXI века, в которой на смену геополитическим конфликтам приходят экономическая связность и интеграция. Проект отвечает интересам не только Азербайджана и Турции, но и Евразийского экономического союза, Ирана и всех участников Среднего коридора и международного транспортного коридора Север–Юг.